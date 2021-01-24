В воскресенье, 24 января, Конор МакГрегор сошелся в октагоне с Дастином Порье на UFC 257. Американец без проблем взял реванш у дерзкого соперника.

Бой между Конор МакГрегором и Дастином Порье был главным поединком на турнире UFC 257 в Абу-Даби. Для 32-летнего бойца из США этот бой стал реваншем за поражение, которое нанес ирландец в 2014 году, пишет 24 канал.

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Реванш от американца

Активнее поединок начал Конор. Главным козырем МакГрегора был левый боковой. Но лоукик Порье сразу перевел бой на канвас. Как признался после поединка ирландец, главная угроза для него как раз была от лоукика соперника в область голени. Еще в первом раунде Конор к левому боковому добавил и мощный джеб, но Дастин мужественно держал все удары.

А вот во втором раунде в схеме Конора будто что-то сломалось. Ирландский боец ​​все чаще не попадал в соперника. Чем и воспользовался Порье. Американец взял инициативу в свои руки и активно начал выбрасывать серию из правых ударов. К такому не был готов Конор.

Сначала Дастин зажал МакГрегора вплотную в угол, а еще несколько ударов и вообще положили Конора на канвас. Порье нанес еще несколько ударов по лежащему сопернику. Но рефери остановил эту драку. Судья беспрекословно отдал победу Порье техническим нокаутом.

МакГрегор удивительно спокойно воспринял поражение и даже несколько раз подходил к американцу, чтобы поблагодарить за схватку. Порье удалось взять реванш у ирландца.

Дэн Хукер (Новая Зеландия) – Майкл Чендлер (США) – технический нокаут (TKO 1)

Эндрю Санчес (США) – Мурат Мурадов (Россия) – технический нокаут (TKO 3)

Джессика Ай (США) – Джоанн Калдервуд (Шотландия) – решение судей (DEC)

Марина Родригес (Бразилия) – Аманда Рибас (Бразилия) – технический нокаут (TKO 2)

Дастин Порье (США) – Конор МакГрегор (Ирландия) – технический нокаут (TKO 2)

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Насрат Хакпараст (Иран) – Арман Царукян (Армения) – решение судей (DEC)

Халил Раунтри (США) – Марчин Прахнио (Польша) – решение судей (DEC)

Брэд Таварес (США) – Антонио Карлос Джуниор (Бразилия) – решение судей (DEC)

Джулианна Пенья (США) – Сара Макманн (США) – сабмишен (SUB 3)

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