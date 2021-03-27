Сборные Сербии и Португалии в субботу, 27 марта, встретились в матче второго тура группы A отбора на чемпионат мира-2022. Поединок завершился боевой ничьей.

Сербия – Португалия 2:2

Голы: Митрович, 46, Костич, 60-Жота, 11, 36

Удаление: Миленкович, 90 + 2 (Сербия)

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Сборные Сербии и Португалии хорошо знают друг друга, ведь встречались в одной группе во время отбора на Евро-2020. В первой игре в Португалии была зафиксирована ничья, после чего сербы были биты дома 4:2. Тогда Португалия и Сербия проиграли Украине борьбу за первое место в группе.

Мощный старт Португалии

Португальская сборная лучше вошла в игру и едва ли не первый момент у ворот сербов завершился голом. Криштиану Роналду вблизи штрафной пасом нашел Бернарду Силву.

Хавбек Манчестер Сити выполнил идеальный навес в штрафную на форварда Ливерпуля Диого Жоту. Нападающий пробил головой и не оставил шансов голкиперу.

После пропущенного гола Сербии удалось на некоторое время отвести игру от своих ворот. Португалия была не против играть вторым номером и на 36 минуте была вознаграждена.

Бернарду Силва классно разверну атаку Португалии и отдал пас на ход Соарешу. Защитник решил выполнить кросс в штрафной, где нашел Жоту. Нападающий Ливерпуля во второй раз пробил головой и снова попал – 2:0!

Камбэк сербов

Сразу после перерыва Сербия ошеломила соперника. Хозяева поля провели атаку правым флангом: свежий Радонич навесы в штрафной, где удачно на опережение сыграл Митрович. Нападающий прошил голкипера ударом головой.

На 54 минуте голкиперу Португалии Лопешу пришлось демонстрировать чудеса реакции. Тадич удачно поймал мяч и пробил из-за пределов штрафной. Лопеш вытащил мяч из-под перекладины. Сербы заработали угловой, после подачи которого едва не забил Милинкович-Савич. Мяч после удара хавбека пролетел мимо незащищенного угла ворот.

Сербия давила на гостей и на 60 минуте таки сравняла счет. Хозяева поля начали атаку со своей половины поля и быстро дошли до ворот Лопеша. Костич вышел на рандеву с голкипером после паса Радонича и переиграл его – 2:2!.

Через несколько минут чемпионы Европы могли в третий раз вытаскивать мяч из собственной сетки. Радонич пробивал из пределов штрафной и португальцев спас голкипер, отбивший мяч.

Уже в компенсированное время Сербия осталась в меньшинстве из-за удаления Миленковича. Португалия на последних минутах получила шанс вырвать победу. Голкипер сербов покинул свои владения и Роналду переправил мяч в пустые ворота.

Казалось, что мяч пересек линию ворот, однако арбитр не засчитал гол. Игрок Португалии был первый на добивании, однако защитник выбил мяч. Драматическая ничья 2:2!

После этого матча Сербия и Португалия имеют в своем активе по 4 очка и лидируют в группе.

Сербия-Португалия видеообзор