В ночь с 23 на 24 января на Бойцовском острове в Абу-Даби состоялся турнир UFC 257. Дастин Порье безжалостно отправил Конора МакГрегора в нокаут.

Если в первом раунде бойцы показывали равный бой, то уже на старте второго полным преимуществом завладел американец Дастин Порье, пишет 24 канал.

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Сенсационный нокаут

Конор МакГрегор пытался солидно выглядеть в октагоне, быстро перемещаясь по канвасу, но это все он делал только в стартовом раунде. Во второй пятиминутке ирландец пропустил серию мощных ударов и оказался на настиле. Американец безжалостно продолжал бить лежащего соперника. Судьи решил вмешаться в драку и остановить ее.

Конор лежал на канвасе неподвижно пока не пришел полностью в себя. Из носа МакГрегора текла кровь. Было видно, как ирландскому бойцу сложно подняться на собственные ноги, чтобы поблагодарить соперника и поздравить его с победой.

Рефери без колебаний присудил победу техническим нокаутом Порье. Это поражение стало 5-й для бойца из Ирландии, но первым в карьере по нокауту. Дастину же удалось взять реванш за поражение в 2014 году.

К слову, покидал арену МакГрегор с помощью костылей. Ирландец не мог полностью стать на правую ногу.