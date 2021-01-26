Бывший чемпион в двух весовых категориях Конор МакГрегор будет вынужден пропустить длительный отрезок времени без поединков. Медики запретили ирландцу выступать из-за травмы.

Источник: MMAJunkie

Конор МакГрегор травмировался в бою против Дастина Порье, в котором потерпел первое поражение нокаутом в карьере. Ирландский боец покидал арену ковыляя и с помощью костылей. Спортсмен получил медицинский запрет на проведение поединков в ближайшие полгода. 180 дней Конор не будет соревноваться из-за травмы правой ноги.

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Несколько лучше дела у его соперника. Американцу запрещено лишь 7 дней не проводить бои. Сам МакГрегор после поединка признался, что главная угроза для него была как раз от лоукиков соперника в область слоеной мышцы.

Conor McGregor left the locker room with a single crutch after #UFC257 pic.twitter.com/pbOiKhm52f — ESPN MMA (@espnmma) January 24, 2021

Конор МакГрегор – Дастин Порье: коротко о бое

Бойцы встретились между собой в ночь с 23 на 24 января на Бойцовском острове в Абу-Даби. Начало поединка было полностью за Конором. Главным козырем МакГрегора был левый боковой. Но лоукик Порье сразу перевел бой на канвас. Еще в первом раунде Конор к левому боковому добавил и мощный джеб, но Дастин мужественно держал все удары.

А вот в следующем раунде лучшим был соперник. Ирландский боец все чаще не попадал в Дастина. Американец взял инициативу в свои руки и активно начал выбрасывать серию из правых ударов. Такая активность Порье шокировала одиозного ирландца.

Сперва Дастин зажал МакГрегора вплотную в угол, а еще несколько ударов и вообще уложили Конора на канвас. Порье нанес еще несколько ударов по лежащему сопернику. Но рефери остановил эту драку, отдав победу нокаутом Порье.