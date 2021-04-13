Чудо Баварии в матче с ПСЖ

Вероятно, самым зрелищным матчем 1/4 финала стало противостояние Баварии и ПСЖ в Мюнхене. Как известно, в этой паре – предыдущие финалисты Лиги чемпионов.

Перед стартовым свистком Бавария была фаворитом на бумаге. Однако потеря Баварией Роберта Левандовского выровняла шансы команд. ПСЖ одержал неожиданную победу со счетом 3:2.

При чем парижане нанесли всего 6 ударов при 31 у Баварии. Эксперты уверены, что с Левандовским в составе Бавария могла рассчитывать на 5 голов. Это мнение поддерживает и Томас Мюллер.

Перед ответным матчем перед Баварией стоит крайне сложная задача. Мюнхенцам нужно забить минимум дважды и не пропускать. ПСЖ устроят поражения со счетом 1:0 и 2:1. Облегчить задачу мюнхенцам может потеря Маркиньоса. Капитан ПСЖ пропустит игру из-за травмы.

Впрочем, куда хуже кадровая ситуация в Баварии. Скорее всего, Ханси Флик выпустит боевую одиннадцатку. Однако усилить игру со скамейки запасных просто некем.

Несмотря ни на что, в компании Favbet считают именно Баварию фаворитом игры. Победу мюнхенцев оценивают коэффициентом 2,25. Однако даже победа может не означать для Баварии выход в полуфинал. Проход мюнхенцев в полуфинал оценен коэффициентом 3,35.

Стоит обратить внимание, как ПСЖ в первом матче пользовался высокой линией обороны Баварии. Несмотря на то, что мюнхенцы будут стремиться отыграться, у ПСЖ будет еще больше шансов для гола.



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Шансы ПСЖ снова победить Баварию оценены коэффициентом 3. Если же основное время поединка завершится ничьей, что тоже на пользу парижанам, коэффициент 4,30. Проход чемпионов Франции в полуфинал Лиги чемпионов оценен коэффициентом 1,36.

В завершение следует сказать, что на 99% в обороне Баварии был ветеран Джером Боатенг. Первый матч засвидетельствовал, что Боатенгу не хватает скорости, чтобы бороться с Мбаппе. Именно Джером будет слабым местом мюнхенцев.

Но хватит ли ПСЖ смелости, как хладнокровному питону, задушить Баварию, которая сделает все, чтобы сделать еще один глоток лигочемпионовского воздуха?

Прогноз редакции Спорт 24 – победа Баварии 1:3.

Камбэк Ливерпуля

Английский Ливерпуль приучил своих фанатов, что в футболе не бывает ничего невозможно. В подтверждение этому камбэк "мерсисайдцев" в финале Лиги чемпионов против Милана, возвращение в игру Лиги Европы с Боруссией Дортмунд и достаточно свежий в памяти камбэк против Барселоны в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Самая большая ошибка, которую сейчас может допустить Реал, это поверить, что они уже в полуфинале. Подопечные Зинедина Зидана выиграли первый матч с комфортным счетом 3:1. Однако гол на выезде оставляет немалые шансы Ливерпулю на камбэк. Для возвращения англичан есть несколько предпосылок.

Ливерпулю, как и Баварии, будет достаточно победить со счетом 2:0. Энтузиазма фанатам "красных" добавила игра в чемпионате Англии против Астон Виллы. Ливерпуль впервые с 2020 года выиграл на родном "Энфилде". Прекрасный знак перед важным матчем!

Также в пользу Ливерпуля говорят кадровые потери Реала. Кроме Серхио Рамоса, Рафаэля Варана, Дани Карвахаля, мадридцы потеряли и Лукаса Васкеса. Когда разрывать защиту Реала, если не сейчас?



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В завершение, Реал 10 апреля провел тяжелый матч против Барселоны (2:1) при плохой погоде. Очевидно, что у "сливочных" будет усталость, и в середине второго тайма на первый план выйдет физика.

В компании Favbet не сомневаются, что Ливерпуль выиграет поединок. Коэффициент на победу "мерсисайдцев" 2,08. В то же время проход Ливерпуля в полуфинал оценен коэффициентом 4,30.

В свою очередь Реал тоже имеет что противопоставить Ливерпулю. Кроме победы в первой игре, до сих пор никто не забыл о победе испанцев в финале Лиги чемпионов 2018 года. Тогда Реал одолел Ливерпуль со счетом 3:1.

Кроме того, оборона Ливерпуля тоже не безгрешна. В первой игре защитники "мерсисайдцев" отыграли далеко не наилучшим образом. Следовательно, что может помешать Реалу снова воспользоваться ошибками?

Победу команды Зидана букмекеры оценили коэффициентом 3,55. Если же основное время игры закончится ничьей – коэффициент 4. Вместе с тем, у испанцев лучшие шансы на выход в полуфинал, которые оценены коэффициентом 1,25.

Реалу будет важно выдержать стартовые минуты, когда Ливерпуль будет стараться забить быстрый гол. Однако счет все еще позволяет команде Юргена Клоппа не спешить и с холодной головой тактически обыграть Реал. Как и в первой игре, важно будет, кто из тренеров выиграет тактическую битву.

Прогноз редакции Спорт 24 – победа Ливерпуля 2:0.

Интрига в матче МанСити – Боруссия Дортмунд

После жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов фанаты Манчестер Сити выдохнули с облегчением, узнав, что их команде придется встретиться с Боруссией.

Команда из Дортмунда, мягко говоря, проваливает сезон-2020/2021 и, скорее всего, не попадет в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Следовательно, игра с Манчестер Сити на 99% последняя для Боруссии в Лиге Чемпионов до 2023 года.

Первый поединок в Манчестере показал преимущество "горожан" в классе. Подопечные Пепа Гвардиолы создали моментов минимум на три, а то и четыре гола. Однако только в конце игры англичане вырвали победу со счетом 2:1.

В ответном матче Манчестер Сити тоже получит свои возможности, от реализации которых будет зависеть их будущее. Сейчас букмекеры дают коэффициент 1,67 на победу "горожан" в Германии. Ничья в основное время, которая тоже на руку англичанам, оценена коэффициентом 4,35. А на проход Манчестер Сити в полуфинал букмекеры дают коэффициент 1,15.

Несмотря на то, что "горожане" очевидные фавориты этой пары, именно в этом противостоянии сохраняется одна из наибольших интриг стадии четвертьфинала. Во-первых, "шмелям" достаточно победить 1:0, чтобы выбить команду Гвардиолы. Во-вторых, над Манчестер Сити висит какое-то проклятие в плей-офф Лиги чемпионов.



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Англичане не могут пройти решающие стадии, проигрывая Монако, Тоттенхэму, Ливерпулю или Лиону. В этом плане Боруссия предстает, как команда с так называемым геном Лиги чемпионов, которая умеет подавлять более сильные клубы в проигрышной ситуации.

Но с этими утверждениями не соглашаются букмекеры. Победу Боруссии в основное время игры оценивают коэффициентом 4,95. А на вероятную победу "шмелей" с желаемым счетом 1:0 – коэффициент 17,50. Выход немцев в полуфинал оценен коэффициентом 6,30.

Прогноз редакции Спорт 24 – ничья 1:1.

Легкий проход Челси

В паре Челси – Порту, пожалуй, меньше всего интриги в четвертьфинале. Лондонцы в первом формальном выездном матче одержали победу 2:0.

Как известно, оба матча из-за карантина происходят в испанской Севилье!

Первый поединок продемонстрировал, что Челси удалось уколоть Порту в их слабые стороны. Слабость португальцев еще в 1/8 финала обнажил туринский Ювентус. В частности, "драконы" садятся в компактную и насыщенную оборону. Как же пройти эту защиту?



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Ювентусу с переменным успехом удалось пройти защиту Порту благодаря широким флангам. Челси тоже вооружился этим, однако создавал ширину как ловушку. Благодаря широко располагавшимся футболистам Челси получал нужное пространство в центре поля и на классе разбирался с защитниками.

Между тем единственной сильной стороной команды Сержиу Консейсау в обоих матчах были стандартные положения. "Драконы" почти каждый такой шанс использовали, чтобы пробить по воротам. Согласитесь, что этого слишком мало, чтобы надеяться на выход в полуфинал.

Этого будет мало, чтобы не только победить Челси, но и пройти лондонцев. Победу португальского клуба в основное время оценивают коэффициентом 4,45. А вот шансы Челси снова нанести "драконам" поражение оценены коэффициентом 1,87. Ничья в поединке – коэффициент 3,65.

Челси – команда, которая имеет наибольшие шансы сыграть в полуфинале. Проход "синих" в следующий раунд оценен коэффициентом 1,05. У Порту же худшие шансы. На их вероятный проход в 1/2 ЛЧ букмекеры дают коэффициент 12.