Роналду со скандалом покинул поле и выбросил повязку капитана из-за незасчитанного гола: видео
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду устроил настоящий демарш в матче против Сербии. Он покинул поле еще до окончания игры, а по дороге еще и выбросил капитанскую повязку.
Источник:24 канал
Сборная Португалии в отборе на чемпионат мира играла против Сербии на выезде. И в первом тайме благодаря дублю Жоты была впереди. Но во втором тайме сербам удалось дважды забить.
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Победу португальцам мог принести Криштиану Роналду. Уже в компенсированное арбитром время он отправил мяч в ворота соперника. Но сербский защитник выбил мяч из пустых ворот.
Повтор момента показал, что мяч на это время полностью пересек линию ворот. Но на этих матчах не используют VAR, и арбитр не мог в этом лично убедиться во время игры. Зато боковой арбитр просигнализировал, что мяч не пересек линию ворот.
Именно это решение и разозлило Роналду. Он вступил в спор с арбитром, из-за чего получил желтую карточку. А после этого, не ожидая окончания матча, покинул поле. По дороге в раздевалку он выбросил свою капитанскую повязку.
Видео демарша Роналду
Стоит добавить, что 30 марта сборная Португалии на выезде сыграет против Люксембурга. Эта команда одержала победу над Ирландией на выезде благодаря голу нападающего киевского Динамо Жерсона Родригеса. Форвард отметился дальним ударом на 85-й минуте.
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