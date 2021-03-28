Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду устроил настоящий демарш в матче против Сербии. Он покинул поле еще до окончания игры, а по дороге еще и выбросил капитанскую повязку.

Сборная Португалии в отборе на чемпионат мира играла против Сербии на выезде. И в первом тайме благодаря дублю Жоты была впереди. Но во втором тайме сербам удалось дважды забить.

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Победу португальцам мог принести Криштиану Роналду. Уже в компенсированное арбитром время он отправил мяч в ворота соперника. Но сербский защитник выбил мяч из пустых ворот.

Повтор момента показал, что мяч на это время полностью пересек линию ворот. Но на этих матчах не используют VAR, и арбитр не мог в этом лично убедиться во время игры. Зато боковой арбитр просигнализировал, что мяч не пересек линию ворот.

Именно это решение и разозлило Роналду. Он вступил в спор с арбитром, из-за чего получил желтую карточку. А после этого, не ожидая окончания матча, покинул поле. По дороге в раздевалку он выбросил свою капитанскую повязку.

Видео демарша Роналду

Cristiano Ronaldo walked off the pitch before the final whistle at the end of the Serbia-Portugal game, and threw his captain's armband in frustration. pic.twitter.com/I2i9uwkPhM — ESPN FC (@ESPNFC) March 27, 2021

Стоит добавить, что 30 марта сборная Португалии на выезде сыграет против Люксембурга. Эта команда одержала победу над Ирландией на выезде благодаря голу нападающего киевского Динамо Жерсона Родригеса. Форвард отметился дальним ударом на 85-й минуте.