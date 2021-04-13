ПСЖ – Бавария 0:1

Гол: Чупо-Мотинг, 40

Первый матч между этими командами закончился победой ПСЖ со счетом 3:2. Дублем отметился Мбаппе. Один из голов за Баварию забил Чупо-Мотинг, который в прошлом сезоне выступал за ПСЖ.

Этот матч доверили обслужить итальянском арбитру Даниэле Орсато. Именно он судил финал Лиги чемпионов в прошлом сезоне, в котором сыграли эти команды. Тогда Бавария минимально победила и выиграла трофей.

Бавария в этом матче и дальше не могла рассчитывать на Роберта Левандовски. А также Сержа Гнабри и Леона Горетчку. В ПСЖ отсутствовал капитан Маркиньос.

Покер неиспользованных моментов Неймара

ПСЖ после результата первого матча чувствовал себя значительно лучше. И именно парижане могли открывать счет, но свой момент не использовал Мбаппе.

Ответила на это Бавария вплоть середине первого тайма. Сначала опасно пробивал Сане. А потом и Киммих. Но оба удара были мимо рамки ворот.

А после этого свои моменты начал тратить Неймар. Первый раз он не переиграл Нойера после паса Мбаппе – голкипер успел выйти на перехват, и мяч вылетел на угловой. Впоследствии Неймар пробивал в угол, но снова Нойер спас мюнхенский клуб. А когда и голкипер не спасал, на помощь приходила рамка ворот. Все тот же Неймар с разницей в минуту попал в перекладину, а затем – в штангу.

Гол Чупо-Мотинга

Возмездие за такую бесполезную трату пришла еще в первом тайме. Баварии удалась атака левым флангом, после которого пробивал Алаба. Навас отразил удар низом, и мяч завис над штрафной. И здесь Чупо-Мотинг в борьбе с Кимпембе отправил мяч головой в ворота соперников.

Видео гола Чупо-Мотинга

Нервный второй тайм

Второй тайм начался с момента Баварии. Опять команде удался подбор в опорной зоне соперника. Только на этот раз пробивал Алаба. Но он отправил мяч мимо рамки ворот.

В ответ очередную возможность упустил Неймар. Мбаппе забросил на Ди Марию, тот качнул соперника и прострелил вдоль линии ворот. И Неймару надо было отправить мяч в породные ворота. Но он в подкате не дотянулся до мяча. А за ним уже Боатенг пятой выбил мяч за пределы поля.

Команды понимали, что при таком счете один гол может все изменить. И случай это сделать имела каждая из них. С ударом Мюллера справился Навас. А гол, который забил Мбаппе, арбитр не засчитал из-за офсайда.

На последней минуте основного времени Нойер вовремя вышел из ворот и в подкате выбил мяч из-под ног Неймара. Опоздай на секунду, и голкипер мог бы допустить результативной ошибки.