Конор отказался от боя

Один из лучших бойцов UFC Конор МакГрегор решил отказаться от третьего боя против Дастина Порье. Их поединок должен был стать главным на вечере боев UFC 264, который состоится 10 июля.

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После этого Порье обвинил ирландца в обмане. Конор после поединка пообещал пожертвовать солидные деньги в благотворительный фонд, но не сделал этого и перестал выходить на связь.

На эти обвинения МакГрегор ответил мгновенно, выложив брутальный пост в твиттере.

Ты просто деревенщина без ума. 500 тысяч долларов без планов ... Ты, должно быть, ничего не понимаешь в деньгах. Кстати, наш поединок отменяется. Я буду драться с кем-нибудь другим 10 июля. Удачи,

– написал ирландец.

Порье лаконично ответил на это заявление Конора, написав: "Ок". Также Дастин добавил к краткому комментарию видео с нокаутом МакГрегора.

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