Баварія покинула Лігу чемпіонів, Челсі та ПСЖ йдуть далі

13 квітня відбулися матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2020/21. Мюнхенська Баварія мінімально перемогла ПСЖ (0:1), але покинула континентальну першість через правило виїзного голу.

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У паралельному матчі Челсі на 90+4 хвилині з ідентичним рахунком програв Порту (0:1), але завдяки перемозі у першому матчі вийшов у наступну стадію.

Харків може стати базовим містом для збірної України з футболу

Влада Харкова звернулася до Української асоціації футболу з проханням, щоб саме в їх місті базувалася збірна України. І нібито вже досягнута відповідна усна домовленість.

Тимчасово виконуючий обов'язки мера Харкова Ігор Терехов звернувся до УАФ з проханням, щоб саме це місто стало базовим для збірної України під час підготовки до Євро-2020. За його словами, президента УАФ Андрій Павелко дав принципову згоду.

Варто додати, що під час підготовки до Євро-2020 збірна України проведе три спаринги. Першим суперником "синьо-жовтих" стане Бахрейн, а матч запланований на 23 травня.

Реванш МакГрегор – Пор'є скасований

Третього бою між Конором МакГрегором та Дастіном Пор'є не буде. У соцмережах розгорілась словесна перепалка між бійцями.

Один із найкращих бійців UFC МакГрегор вирішив відмовитись від третього бою проти Пор'є. Їх поєдинок повинен був стати головним на вечорі боїв UFC 264, який відбудеться 10 липня.

МакГрегор – Пор'є: історія протистоянь

Бійці мають у своєму активі по одній перемозі. Вперше вони зустрілися в октагоні 27 вересня 2014 року на UFC 178. Тоді МакГрегор святкував успіх вже у першому раунді.

Другий їх бій відбувся 24 січня 2021 року. Цього разу Пор'є взяв реванш. У другому раунді він відправив закривавленого МакГрегора в нокаут.

Ірландський боєць покидав арену шкутильгаючи та за допомогою милиць. Спортсмен отримав медичну заборону на проведення поєдинків у найближчі 180 днів.

Арбітр втратив роботу на Євро-2020 через незарахований гол Роналду

Помічний головного арбітра Маріо Дікс не відправиться на Євро-2020. Данні Маккелі, який буде головним суддею, не включив його до своєї команди.

Сталося це після скандального матчу між збірними Сербії та Португалії у відборі на чемпіонат світу 2022 року. Наприкінці зустрічі за рахунку 2:2 Кріштіану Роналду відправив м'яч у ворота суперника. Захисник вибив м'яч з лінії воріт. На цьому матчі не було VAR, тож арбітри могли покладатися лише на себе. І Дікс вказав Маккелі, що голу не було.

Таке рішення викликало спалах агресії в Роналду. Він накричав як на Маккелі, так і на Дікса, за що отримав жовту картку. А після цього викинув свою капітанську пов'язку на газон та покинув поле ще до закінчення гри.