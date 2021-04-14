Челси – Порту 0:1

Гол: Тареми, 90+4

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Шесть дней назад 7 апреля соперники встречались друг с другом здесь же в Севилье в первом поединке. Тогда номинальным хозяином поля считался Порту, который проиграл со счетом 0:2. В первом тайме гол за Челси забил Маунт, а в конце игры Чиллуэлл закрепил успех англичан.

Надо сказать, что и до первого матча подопечные Томаса Тухеля считались фаворитами этого противостояния, а теперь, имея в запасе два "гостевых" гола, их шансы пройти дальше еще больше повысились. Но, мы знаем, что в футболе нередко бывали разные случаи, когда в матчах-ответах все менялось в обратную сторону.

На 11-й минуте произошел первый момент в матче. Причем ошибся вратарь Челси Мэнди, который в своей штрафной отдал мяч прямо в ноги Короне. Тот пробил по воротам, но Жоржинью сумел подставить ногу и мяч вылетел на угловой.

В середине первого тайма Корона развернулся в штрафной Челси, крутанул перед собой Чилуэлла, и зарядил в молоко, целя в ближнюю девятку. А Маунт такой забил в первой игре.

После перерыва Чиллуэлл прорвался по левому флангу и от лицевой линии отдал передачу в штрафную на Пулишича, однако удар у последнего не получился. Через несколько минут снова Челси провели хорошую контратаку по левому флангу, где на ударной позиции оказался Маунт. Он уже бил по воротам, но Манафа вовремя подставил ногу и мяч вылетел на угловой.

На 65-й минуте три игрока порта оказались в районе точки без малейшей опеки. Тареми боднул прямо под штангу – Мэнди успел допрыгнуть.

Уже в дополнительное время "драконы" вырвали победу во встрече, но это не спасло команду от вылета с турнира. Тареми забил в девятку ударом через себя.

В итоге после победы в первом матче (0:2) Челси идет дальше.

Челси – Порту видеообзор