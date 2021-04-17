У "волков" возникли проблемы в атаке, поэтому они ищут усиление в линию нападения.
К слову Яремчук определится с новым клубом к Евро-2020: Гент хочет солидные деньги за трансфер
Яремчук в силу своих антропометрических характеристик идеально подходит под тип футболиста, которого "волки" подыскивают на трансферном рынке. Гент готов отпустить Яремчука летом, но только в обмен на 18 миллионов фунтов.
Что известно об уходе Яремчука из Гента
- СМИ сообщали, что Рома дважды интересовалась услугами Яремчука и была готова предложить солидную сумму в размере до 12 миллионов евро. Сам главный наставник "волков" Паулу Фонсека опроверг эти слухи. Итальянский гранд не наблюдал за украинским нападающим.
- Также футболистом интересовались Спортинг, Брюгге и Арсенал. Сам футболист хотел покинуть клуб, но в один момент изменил свою позицию и остался в команде.
- В Генте не стали возражать и пошли навстречу Роману. Они дали гарантию украинцу, что тот покинет клуб уже летом 2021 года после чемпионата Европы. Все ради того, чтобы дать шанс Яремчуку сыграть за сборную Украины на турнире.
- Форвард заявил, что не видит преград для того, чтобы в будущем стать игроком донецкого Шахтера.