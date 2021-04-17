У "волков" возникли проблемы в атаке, поэтому они ищут усиление в линию нападения.

К слову Яремчук определится с новым клубом к Евро-2020: Гент хочет солидные деньги за трансфер

Яремчук в силу своих антропометрических характеристик идеально подходит под тип футболиста, которого "волки" подыскивают на трансферном рынке. Гент готов отпустить Яремчука летом, но только в обмен на 18 миллионов фунтов.

Что известно об уходе Яремчука из Гента