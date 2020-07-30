Сьогодні, 30 липня, відбудеться офіційна презентація головного наставника "Динамо" Мірчі Луческу. Онлайн-трансляцію можна буде переглянути на сайті Спорт 24.

Через карантинні обмеження в Україні, представники ЗМІ зможуть поспілкуватися з Луческу лише у форматі онлайн-конференції, пише 24 канал.

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Пряму трансляцію можна буде побачити на офіційному YouTube-каналі київського "Динамо". Початок о 12:00.

Онлайн-трансляція презентації Мірчі Луческу

Футбольна спільнота та вболівальники не надто люб'язно прийняли таке призначення фахівця у київському клубі.

Тому румун начебто відмовився тренувати "Динамо" через фанатів клубу. Але агент тренера вже спростував чутки про відставку Луческу.

Додамо, що "Динамо" опублікувало листи Луческу, де він просив про відставку.