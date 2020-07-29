Румынский тренер Мирча Луческу за время работы в "Шахтере" отличался особой любовью к легионерам. Но они не всегда отвечали ему взаимностью.

Историю о Луческу и легионерах в "Шахтере", который он тогда тренировал, рассказал бывший защитник "горняков" Артем Федецкий в комментарии "Рейтингу букмекеров".

К слову "Динамо" опубликовало письма Луческу, где он просил об отставке

"Если говорить о Луческу как о профессионале своего дела, то это сильный специалист. Но одно дело комплектовать команду в "Шахтере", и совсем другое – в "Динамо". У наставника не будет столько возможностей и столько времени", – убежден Федецкий.

По его словам, у Луческу в "Шахтере" были проблемы с украинцами. А также легионерами. Украинцам он не уделял такого внимания, как иностранным футболистам, а легионеры этим пользовались.

"При мне было, что некоторые иностранцы посылали наставника, но на тренировке Луческу делал вид, что ничего не произошло. Для меня это было неприемлемо. В коллективе не должно подобного случаться, во всяком случае на общих занятиях", – рассказал Федецкий.

Стоит отметить, что в нынешнем составе "Динамо" не так много легионеров. При этом нет ни одного футболиста из Бразилии, которых было немало в "Шахтере".