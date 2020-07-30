Суркис о назначении Луческу: Мы должны по-европейски смотреть на такие вещи
Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал назначение Мирчи Луческу главным тренером команды. Суркис ответил фанатам "Динамо", которые раскритиковали назначение Луческу, ведь он экс-тренер "Шахтера" – главного конкурента киевлян.
Во время первой пресс-конференции Луческу президент киевлян Суркис заявил, что болельщики должны по-европейски смотреть на приглашение румынского тренера.
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Как известно, ультрас "Динамо" негативно встретили назначение Луческу и обещали протесты. Поэтому Луческу даже подал в отставку.
"Было много людей, которые не принимают это. У нас люди, к сожалению, не привыкли к цивилизованному отношению", – сказал Суркис.
Он также привел пример тренеров, возглавлявших принципиальных соперников. В частности, Жозе Моуринью, который возглавлял португальские клубы "Порту" и "Бенфика".
По словам президента "Динамо", работа Луческу в "Шахтере" – это уже история.
Сегодня мы должны по-европейски смотреть на такие вещи. Да, это была прекрасная история "Мистера" в "Шахтере",
– отметил Суркис.
Суркис заявил, что "Динамо" надеется на поддержку фанатов.
"Все рассчитывают на то, что наши болельщики, а их много – это не только те, кто протестуют непонятно против чего, ведь в футболе самое важное – результат", – сказал Игорь Михайлович.
Луческу в "Динамо": главное
- Луческу неожиданно возглавил "Динамо" и подписал контракт на 2 года с опцией продления еще на год. Зарплата "Мистера" составляет около 1,2 миллиона евро в год.
- Из-за давления СМИ и болельщиков "Динамо" 27-го июля появилась информация, что Луческу подал в отставку. Впоследствии появилась информация, что Луческу остается в "Динамо".
- Помощниками "Мистера" должны стать Огнен Вукоевич, Олег Гусев, Михаил Михайлов, Эмил Карас и итальянский специалист.