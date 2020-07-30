Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал назначение Мирчи Луческу главным тренером команды. Суркис ответил фанатам "Динамо", которые раскритиковали назначение Луческу, ведь он экс-тренер "Шахтера" – главного конкурента киевлян.

Во время первой пресс-конференции Луческу президент киевлян Суркис заявил, что болельщики должны по-европейски смотреть на приглашение румынского тренера.

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Как известно, ультрас "Динамо" негативно встретили назначение Луческу и обещали протесты. Поэтому Луческу даже подал в отставку.

"Было много людей, которые не принимают это. У нас люди, к сожалению, не привыкли к цивилизованному отношению", – сказал Суркис.

Он также привел пример тренеров, возглавлявших принципиальных соперников. В частности, Жозе Моуринью, который возглавлял португальские клубы "Порту" и "Бенфика".

По словам президента "Динамо", работа Луческу в "Шахтере" – это уже история.

Сегодня мы должны по-европейски смотреть на такие вещи. Да, это была прекрасная история "Мистера" в "Шахтере",

– отметил Суркис.

Суркис заявил, что "Динамо" надеется на поддержку фанатов.

"Все рассчитывают на то, что наши болельщики, а их много – это не только те, кто протестуют непонятно против чего, ведь в футболе самое важное – результат", – сказал Игорь Михайлович.

Луческу в "Динамо": главное