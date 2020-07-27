Румынский специалист Мирча Луческу подал в отставку с поста главного тренера киевского "Динамо". Луческу не успел провести ни одного матча во главе столичного клуба.

О том, что Луческу подал в отставку с поста главного тренера "Динамо", информирует румынский ресурс gsp.ro.

Кстати: В "Динамо" прокомментировали отставку Луческу

Некоторые украинские СМИ подтверждают информацию.

Киевское "Динамо" пока не подтверждает информацию, что Луческу подал в отставку.

Заявление Луческу

Dynamo.kiev.ua со ссылкой на Gsp.ro опубликовало заявление 74-летнего румынского специалиста. Он сообщил, что решил отказаться от возможного сотрудничества с "Динамо" из-за фанатов.

"Я благодарю семью Суркис за оказанное доверие и сделанное приглашение, но я не могу активно работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны той группы сторонников ультрас, чья поддержка так нужна команде.

Я никогда не был трусом и принимал спортивные вызовы. Это доказывают мои переходы из "Галатасарая" в "Бешикташ" или из "Динамо" Бухарест в "Рапид". Все было честно, меня встречали с надеждой и распростертыми объятиями, и мне удалось выиграть титулы в этих клубах.

Я не могу принять фанатов, которые действуют против интересов клуба. Я думаю, что настало время изменений, которые вызвали бы энтузиазм, мотивацию и вернули команду на тот уровень, на котором она должна быть, исходя из традиций и истории этого клуба", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что приход Луческу в "Динамо" не имел отношеня к стоимости контракта.

Луческу остается?

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык в эфире FootballHub рассказал новые детали об отставке Луческу.

По его информации, отставка Луческу пока не состоялась. Сейчас между президентом "Динамо" Игорем Суркисом и Луческу продолжается разговор, как будут развиваться события дальше.

Цыганык подтвердил информацию, что Луческу негативно отреагировал на давление болельщиков и СМИ, которые отреагировали на его приход в киевский клуб.

В то же время Цыганык заявил, что Луческу подтвердил информацию, распространенную румынскими СМИ. Впрочем, решение не окончательное.

Впоследствии Цыганик позвонил Суркису. Тот сказал, что "у "Динамо" есть тренер".

Луческу в "Динамо": главное

Луческу 23 июля возглавил "Динамо". Он стал 36-м тренером в истории киевского клуба. Луческу подписал с киевлянами контракт на 2 года с опцией продления на год.

Зарплата Луческу в "Динамо" должна была составить около 1,2 миллиона евро в год.

Помощниками Луческу в "Динамо" должны были стать Александр Спиридон, Олег Гусев и Огнен Вукоевич.

После подписания контракта Луческу покинул Украину.