Луческу подал в отставку с поста главного тренера "Динамо" – СМИ
Румынский специалист Мирча Луческу подал в отставку с поста главного тренера киевского "Динамо". Луческу не успел провести ни одного матча во главе столичного клуба.
О том, что Луческу подал в отставку с поста главного тренера "Динамо", информирует румынский ресурс gsp.ro.
Кстати: В "Динамо" прокомментировали отставку Луческу
Некоторые украинские СМИ подтверждают информацию.
Киевское "Динамо" пока не подтверждает информацию, что Луческу подал в отставку.
Заявление Луческу
Dynamo.kiev.ua со ссылкой на Gsp.ro опубликовало заявление 74-летнего румынского специалиста. Он сообщил, что решил отказаться от возможного сотрудничества с "Динамо" из-за фанатов.
"Я благодарю семью Суркис за оказанное доверие и сделанное приглашение, но я не могу активно работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны той группы сторонников ультрас, чья поддержка так нужна команде.
Я никогда не был трусом и принимал спортивные вызовы. Это доказывают мои переходы из "Галатасарая" в "Бешикташ" или из "Динамо" Бухарест в "Рапид". Все было честно, меня встречали с надеждой и распростертыми объятиями, и мне удалось выиграть титулы в этих клубах.
Я не могу принять фанатов, которые действуют против интересов клуба. Я думаю, что настало время изменений, которые вызвали бы энтузиазм, мотивацию и вернули команду на тот уровень, на котором она должна быть, исходя из традиций и истории этого клуба", – говорится в сообщении.
Также сообщается, что приход Луческу в "Динамо" не имел отношеня к стоимости контракта.
Луческу остается?
Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык в эфире FootballHub рассказал новые детали об отставке Луческу.
По его информации, отставка Луческу пока не состоялась. Сейчас между президентом "Динамо" Игорем Суркисом и Луческу продолжается разговор, как будут развиваться события дальше.
Цыганык подтвердил информацию, что Луческу негативно отреагировал на давление болельщиков и СМИ, которые отреагировали на его приход в киевский клуб.
В то же время Цыганык заявил, что Луческу подтвердил информацию, распространенную румынскими СМИ. Впрочем, решение не окончательное.
Впоследствии Цыганик позвонил Суркису. Тот сказал, что "у "Динамо" есть тренер".
Луческу в "Динамо": главное
Луческу 23 июля возглавил "Динамо". Он стал 36-м тренером в истории киевского клуба. Луческу подписал с киевлянами контракт на 2 года с опцией продления на год.
Зарплата Луческу в "Динамо" должна была составить около 1,2 миллиона евро в год.
Помощниками Луческу в "Динамо" должны были стать Александр Спиридон, Олег Гусев и Огнен Вукоевич.
После подписания контракта Луческу покинул Украину.