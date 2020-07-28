Новый главный тренер футбольного клуба "Динамо" Мирча Луческу остается наставником команды, несмотря на неоднозначные заявления румынских СМИ о его отставке.

Поскольку вокруг данной темы продолжаются спекуляции, президент "Динамо" решил обнародовать переписку с господином Луческу, чтобы не плодить слухи и сплетни о реальных намерениях сторон. Ниже прилагаются тексты электронных писем друг другу Игоря Суркиса и Мирчи Луческу, сообщает пресс-служба "бело-синих".

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На страницы румынской прессы попал текст письма, который Мирча Луческу адресовал лично Игорю Суркису еще в прошлую субботу, 25 июля. Сопровождая электронное послание телефонным звонком, господин Луческу акцентировал в разговоре с президентом "Динамо" на том, что не хотел бы своим присутствием в команде создать какие-либо проблемы семье Суркисов.

Поэтому, находясь под неизгладимым впечатлением от реакции части киевских болельщиков и СМИ в связи с его приглашением в "Динамо", Мирча вынужден был поделиться с Игорем Михайловичем некоторыми сомнениями.

Кроме задушевной беседы, Игорь Суркис в тот же день ответил господину Луческу таким же личным посланием в эпистолярном жанре. На что, в свою очередь, Мирча тоже письменно заверил президента "Динамо" в том, что он готов принять этот вызов и приступить к работе уже во вторник, 28 июля.

Публикуем письма на языке оригинала:

Мирча Луческу

К сожалению, я принял решение отказаться от сотрудничества с командой Динамо Киев.

Хочу поблагодарить семью Суркис за доверие и за сделанное предложение, но чувствую, что не смогу работать в атмосфере неприятия, которая исходит от той части болельщиков, в поддержке которых команда больше всего нуждается в моменты спортивных баталий.

Я никогда не был трусом, я всегда принимал спортивные вызовы. Об этом свидетельствуют переходы из Галатасарая в Бешикташ, из Динамо Бухарест в Рапид Бухарест. В данных командах болельщики всегда были противниками, но справедливыми, готовыми принять с распростертыми объятиями, и, именно с их помощью, я смог выиграть чемпионаты в данных странах.

Я не могу допустить, чтобы фанаты клуба действовали против интересов клуба. Считаю, что настал момент для перемен, которые могут принести воодушевление, энтузиазм, мотивацию и смогут вернуть команду на тот высокий уровень, на который она имеет право благодаря своим традициям и истории.

Мой приход в Динамо Киев в качестве главного тренера не имеет ничего общего со стоимостью контракта, поскольку деньги – это последнее, что меня интересовало в данной ситуации. Тем более, что ходили слухи о баснословном контракте, а это абсурдно, учитывая финансовые возможности клуба на данном этапе.

Я хотел вернуться в украинский футбол, поскольку именно здесь я познал много моментов удовлетворения своей работой. Я хотел снова войти в эту волнующую и непревзойденную атмосферу под названием футбол. Я делал это с энтузиазмом, с абсолютной уверенностью в потенциале молодых украинских футболистов, многие из которых являются членами национальных сборных.

Я хотел соревнований, таких, которые были в Украине несколько лет назад, соревнований, которые бы порадовали трибуны. Украина этого заслуживает.

М. Луческу

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Игорь Сукрис

Уважаемый Мистер!

Волна эмоций части болельщиков Динамо не может стать определяющим фактором для будущего команды, которая готова к новым испытаниям под Вашим руководством.

Мы оба приняли непростое решение. Но оно было всесторонне осмысленным, ответственным и чрезвычайно мотивированным. Руководство клуба вполне осознанно сделало Вам предложение, понимая все риски, которые возникнут в фанатской среде вокруг такого шага.

Мы не сомневаемся, что и Вы, согласившись стать членом динамовской семьи, в первую очередь, были одержимы желанием воплотить свой богатейший тренерский опыт и знания в будущие победы титулованного клуба.

Нам вместе надо будет выдержать еще немало информационных штормов. Но игроки Динамо будут себя чувствовать уверенно и комфортно, когда за штурвалом будет стоять такой бывалый и закаленный "мореплаватель", как Мирча Луческу.

У нынешней команды есть колоссальный потенциал и запредельное желание продемонстрировать свои лучшие игровые кондиции. В свою очередь, руководство клуба готово не только услышать новый тренерский штаб, но и на практике создать ему надлежащие условия для достижения самых амбициозных целей.

Мы вместе принимаем новые вызовы и вместе продолжаем писать славную историю Динамо. Надеемся, что свою яркую страницу в этой летописи оставит и легендарный Мирча Луческу. Наша синергия – залог успеха и новых побед!

С уважением,

Игорь Суркис

Мирча Луческу

Уважаемый господин Президент!

С глубоким уважением отношусь к Вашей стойкости в развитии ФК Динамо.

Я никогда не пасовал перед трудностями. И тем более не готов это делать, когда есть поддержка таких людей, как Вы.

Мои опасения были связаны только с тем, чтобы не создавать трудности футбольной семье киевского клуба.

Уверен, что вместе с Вами мы достигнем тех значимых результатов, которые радикально изменят отношение к моему назначению и дальнейшей работе клуба под моим руководством.

До встречи в г. Киеве во вторник.

Отставка Луческу в "Динамо": что известно

27 июля появилась информация, что румынский специалист Мирча Луческу подал в отставку с поста главного тренера киевского "Динамо". В киевском клубе опровергали информацию. О том, что Луческу подал в отставку с поста главного тренера "Динамо", информировал румынский ресурс gsp.ro.

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Аркадий Запорожану, агент Луческу, тоже прокомментировал информацию об отставке. По его словам, Луческу написал письмо Суркису.

"Этот разговор был еще в субботу. Будем выяснять, как это попало в прессу. Если кто-то захочет увидеть, то я все могу показать", – отметил агент.

Луческу в "Динамо": главное