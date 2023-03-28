Как МОК встал на защиту россиян

Меньше года понадобилось МОК, чтобы кардинально изменить свое мнение о России и Беларуси. Если после начала полномасштабного вторжения обе страны и ее спортсмены были отстранены от международных соревнований, то уже в январе 2023 года в МОК заявили, что "не все так однозначно". И начали продавливать мнение, что россиян и белорусов все-таки следует возвращать в турниры, хоть и под "нейтральным" статусом. А уже 28 марта МОК окончательно принял рекомендации для федерации допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям. 24 Канал объясняет, что опять не так с российским следом в МОК.

Интересно Лучший друг России и Путина: как президент МОК Томас Бах подыгрывает Кремлю

Такое мнение не понравилось представителям цивилизованного мира. Многие страны однозначно заявили, что не следует допускать россиян и белорусов к турнирам под каким-либо статусом, пока в Украине идет война, которую Россия начала при активной поддержке Беларуси.

Но МОК все-таки нашел тех, кто имеет по этому поводу "особое мнение". Одной из таких оказалась спецдокладчица ООН и эксперт в области культурных прав и современных форм расовой дискриминации и ксенофобии Александра Ксантаки. Именно она была одной из соавторов обращения в МОК еще в сентябре 2022 года, в котором заявляла, что отстранение россиян и белорусов от международных соревнований не что иное, как дискриминация по признаку их национальности.



Александра Ксантаки / фото UN Photo/Manuel Elías

И именно это обращение, как аргумент и использовали в МОК, когда обнародовали первое решение о возможном возвращении россиян и белорусов в международные соревнования. Чему очень "обрадовались" в ООН. В дальнейшем, на любые доводы о том, почему россиян и белорусов не следует допускать к турнирам, МОК реагировал довольно агрессивно.

Достойно внимания Танец жертвы и агрессора на "Уимблдоне": почему в теннисе наказывают за отстранение россиян

"Нейтральный" российский спортсмен не перестанет быть причастным к войне

Хотя на такое искажение ситуации отреагировали в Украине. Там неоднократно указывали, почему россиян и белорусов нельзя допускать к международным турнирам. И 27 марта, за день до заседания Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета, было опубликовано совместное заявление Украины, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши о недопущении российских и белорусских спортсменов к международным спортивным соревнованиям.

Потому что очень трудно отделить российского спортсмена от российских властей и их кровавой политики. Ведь если спортсмен финансируется из государственного бюджета, из которого и тратятся деньги на войну против Украины, то такой спортсмен причастен к этой власти и к войне против Украины.

"Мы хотим подчеркнуть, что не национальность спортсменов определяет их роль, а тот факт, что они спонсируются/поддерживаются своими правительствами или компаниями, поддерживающими кремлевский режим, который продолжает свою агрессивную войну против Украины, или даже они являются непосредственно российскими военными", – говорится в заявлении.

Читайте также Олимпиада уже "тонула в крови" из-за россиян: исторические уроки, которые следует напомнить МОК

А как показывает российская практика, тамошние спортсмены не просто причастны к кремлевским властям, но и к армии. Например, каждый третий российский спортсмен на Олимпиаде-2022 в Пекине был военнослужащим российской армии. Три золотых награды тогда для российской команды получил Александр Большунов, у которого звание капитана. Такое звание получил после Олимпиады-2022 еще один лыжник Денис Спицов.



Российские спортсмены с олимпийскими наградами и символами российского вторжения на митинге в поддержку войны против Украины. Большунов – в красной шапке на заднем фоне / фото ТАСС

А на Олимпиаде-2020 в Токио из 71 российского медалиста – 45 именно спортсмены, также являющиеся членами центрального спортивного клуба российской армии. На это в очередной раз обратил внимание министр молодежи и спорта и президент НОК Вадим Гутцайт, выступая на консультационном совещании президента МОК с руководителями национальных олимпийских комитетов.

"Есть ли еще какая-то страна в мире, которая трижды подряд (в 2008, 2014, 2022 годах) нарушила олимпийское перемирие, развязав неспровоцированную войну? Нет, кроме России и Беларуси. Поддерживал ли какой-нибудь Национальный олимпийский комитет в мире войны, которые начались в мире? Нет, кроме российского, белорусского и, возможно, нацистской Германии. Есть ли в любой нашей олимпийской сборной столько сержантов, лейтенантов и майоров Вооруженных Сил, включая одну – Елену Исинбаеву, которую выдвинули и избрали членом МОК? Нет нигде, кроме России", – заявил Гутцайт.

Все попытки МОК "скрыть" россиян за "нейтральным" статусом не более, чем никчемная попытка помочь Кремлю вернуться на международную спортивную арену. Нейтральный статус ничего не изменит. Ведь на турнирах и дальше будут выступать те же граждане России – страны, которая ведет войну против Украины. И которых в своей пропаганде, в том числе войны, будут использовать российские власти. Их "нейтральный" статус – это не что иное, как сказать, что в 2014 году захватывали Крым и начинали войну на востоке Украины не российская армия, а "зеленые человечки". Ведь опознавательных знаков на них не было. Итак, по искаженной логике МОК, это всего лишь была "нейтральная" армия, которая вторглась на территорию чужой страны.

Наказание для российских военных – это дискриминация: особое "мнение" спецдокладчицы ООН

Однако теперь возникает очередной вопрос к МОК. Александра Ксантаки в своем твиттере изложила позицию, почему россиян и белорусов все-таки следует допустить к международным соревнованиям. Правда, если МОК таки заявляет о том, что не будет допускать к турниру любых спортсменов, которые хоть как-то поддерживали войну России против Украины, то у Ксантаки куда "шире" позиция по этому поводу. Это в начале она выглядит достаточно сознательной, когда Ксантаки заявила, что "будет исключен любой спортсмен, против которого выдвинуты серьезные и обоснованные обвинения в совершении преступлений против человечности, военных преступлений, геноцида и/или пропаганды".

Важно Страдать из-за войны должны россияне, а не украинцы: почему бойкот в спорте ничего не изменит

В комментарии под твитом Ксантаки пришел украинский спортсмен Владислав Гараскевич. У него возникла дискуссия со спецдокладчицей ООН. И уже там Ксантаки заявила, что следует допускать не просто российских спортсменов, но и тех, кто участвовал в войне. Даже если они отправились на войну добровольно. Они ведь всего лишь выполняли приказ.

Вот и получается, что пока не будет доказательств, что российский спортсмен "лично совершал преступления против человечности, военные преступления или геноцид" – его не следует отстранять от соревнований. Даже если он добровольно пошел воевать против Украины. А то, что все, кто каким-либо образом причастны к российской армии, совершают преступление – это не учитывается. Каждый из них каждый день выполняет преступный приказ. Так что только наличие того факта, что такой спортсмен причастен к российской армии, должно быть причиной его отстранения. Но не для спецдокладчицы ООН.

Так что возникает вопрос к профессиональной адекватности Ксантаки. И не только из-за мнения о том, что участие в войне против Украины не является основанием для отстранения. Поскольку ей на это указали украинские СМИ, она их обвинила в том, что они "не могут сделать шаг назад и увидеть более широкую картину". Это выглядит не меньше, чем попытка заставить жертву "понять" агрессора. Ведь требовать наказание его – это уже, вероятно, дискриминация, по мнению Ксантаки.

Такие высказывания Ксантаки не остались без внимания постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы. Он напомнил, что эти заявления не являются официальной позицией ООН. Ведь Ксантаки – лишь специальный докладчик, который "выражает свои персональные мнения в докладах странам-членам ООН".

И все же она была автором обращения в МОК по поводу "дискриминации россиян". И это могло повлиять на решение МОК пересмотреть свое мнение о дисквалификации российских спортсменов. Так где гарантии того, что и дальнейшие ее высказывания не будут использованы для того, чтобы аргументировать возвращение россиян в международные соревнования? И уже после первых "нейтральных" российских спортсменов пойдут даже те, на чьих руках может быть кровь украинцев. Они ведь "всего лишь выполняли приказ", а наказывать их за это – "дискриминация".