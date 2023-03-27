Министр молодежи и спорта Украины президент НОК Вадим Гутцайт выступил с определенными вопросами в сторону президента МОК. Украинец аргументировал, почему не стоит допускать россиян и белорусов к международным соревнованиям.

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МОК некуда уже пятиться

Гутцайт начал с того, что вспомнил, что на территории Украины все еще идет война, которую начала Россия. Также президент НОК отчитался о количестве спортсменов, погибших в результате вторжения, а также о спортивных сооружениях, уничтоженных Россией.

От имени украинской олимпийской семьи хочу поблагодарить тех, кто нас поддерживает, за дружбу и солидарность. Прошел больше года, как Россия при поддержке Беларуси напала на Украину, нарушив олимпийское перемирие. Решения и рекомендации МОК по недопущению российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям были логичны и абсолютно справедливы. К сожалению, за этот год ничего не изменилось. Погибли 262 украинских спортсмена и тренера, около 40 тысяч спортсменов были вынуждены уехать за границу среди 7 миллионов беженцев. Значительно разрушены или повреждены около 350 спортивных сооружений. Дорогие коллеги, Украина придерживается принципов Олимпийской хартии. Украина хочет мира. Содействие миру является основным принципом олимпизма. Многие пытаются сравнить российско-украинскую войну с другими конфликтами в мире. Проверим, действительно ли это. Особенно с учетом олимпийских принципов,

– сказал Гутцайт.

Впоследствии президент НОК Украины задал несколько вопросов главе МОК, на которые ему будет сложно ответить. Гутцайт раз аргументировал, почему не стоит допускать к соревнованиям россиян и белорусов.

Могу ли я спросить, есть ли еще какая-нибудь страна в мире, которая трижды подряд (в 2008, 2014, 2022 годах) нарушила олимпийское перемирие, развязав непровоцированную войну? Никаких, кроме России и Белоруссии. Поддерживал ли какой-нибудь Национальный олимпийский комитет в мире войны, которые начались в мире? Ни одного, кроме российского, белорусского и, возможно, нацистской Германии. Есть ли в любой нашей олимпийской сборной столько сержантов, лейтенантов и майоров Вооруженных Сил, включая одну - Елену Исинбаеву, которую выдвинули и избрали членом МОК? Нигде кроме России. Настоящие российские и белорусские олимпийцы, бежавшие из страны и выступавшие против войны. Они настоящие поклонники Олимпийской хартии. Какова будет их судьба, президент Бах?,

– спросил Гутцайт.

Президент НОК Украины добавил, что наше государство хочет сохранить олимпийское единство и пытается вспомнить о нем другим Национальным олимпийским комитетам.

Еще раз подчеркиваю, что многие спортсмены олимпийской сборной России являются военнослужащими вооруженных сил России, которые убивают украинцев, и Олимпийский комитет России полностью поддерживает эту войну. Это нарушение Олимпийской хартии. Нарушители Олимпийской хартии должны быть подвергнуты санкциям МОК, пока не прекратится война. У меня есть еще один вопрос к Президенту. Почему когда члены российского правительства находятся под санкциями МОК, российский министр спорта проводит встречи с участниками олимпийского движения в Азии, в том числе с президентами НОК? Дорогие друзья, сегодня многие из вас говорили о единстве олимпийского движения. Украина хочет сохранить это единство,

– заверил Гутцайт.

Впоследствии президент НОК Украины попросил европейскую часть олимпийского комитета организовать и выразить четкую позицию относительно допуска российских и белорусских спортсменов на международную арену.

Во-первых. Сегодня мы услышали позиции африканского и азиатского регионов, но нет позиции европейского региона. Я попросил ЕОК организовать широкую дискуссию, чтобы демократически и прозрачно выработать общую и четкую позицию европейского континента по этому вопросу. Также была просьба Комиссии спортсменов НОК Украины организовать обсуждение со спортсменами, и, насколько мне известно, никакой встречи по этому вопросу в рамках ЕОК еще не было. Поэтому, чтобы сохранить олимпийское единство, нам нужно завершить все процедуры и консультации со всеми заинтересованными сторонами, всеми регионами.

– сказал Гутцайт.

Президент НОК Украины вспомнил абсурдные высказывания спецдокладчицы ООН и экспертки в области культурных прав и современных форм расовой дискриминации и ксенофобии Александры Ксантаки, активно выступает за то, чтобы россиян и белорусов допускали к соревнованиям.

Во-вторых. Неделю назад я направил письма в МОК, НОК и международные федерации по правам человека. Не буду повторяться, но хочу еще раз подчеркнуть, что выводы спецдокладчиков ООН о так называемой дискриминации спортсменов стран-агрессоров не являются полными, и опора на них МОК неоправданна и не имеет юридической основы. Также направил запрос в недавно созданный Консультативный комитет по правам человека МОК. Нам нужно больше исследовать вопросы прав человека, учитывая соответствующие правовые инструменты и используя целостный подход,

– сказал Гутцайт.

Президент НОК Украины подытожил свой спич логическим выводом, а именно не давать разрешения спортсменам из России и Беларуси принимать участие в международных соревнованиях.

В-третьих. Нам нужно увидеть проект рекомендации МОК по так называемому "нейтралитету", чтобы обсудить его. Учитывая все вышеперечисленное, Украина решительно призывает оставить в силе Рекомендацию Исполкома МОК от 28 февраля 2022 года об отстранении российских и белорусских спортсменов от участия в международных спортивных соревнованиях,

– сказал Гутцайт.

Условия допуска россиян и белорусов к соревнованиям согласно заявлению МОК