Международный олимпийский комитет на годовщину полномасштабной агрессии России против Украины решил ослабить санкции к спортсменам из государства-террориста. Такие намерения МОК вызвали волну негодования в цивилизованном мире.
Читайте также Представляет не олимпийские ценности, а агрессора: Кличко уничтожил Баха за поддержку России
Правительства 34 стран обратились в МОК с требованием отстранения России от Олимпиады в Париже в 2024 году. Комитет должен дать четкое определение понятию "нейтральности".
Опасения союзников Украины
В опубликованном заявлении союзники Украины указали на связь между спортом и армией в России и Белоруссии.
Тесные связи и принадлежность между российскими спортсменами и российскими военными вызывают явную обеспокоенность,
– говорится в заявлении.
Президент России Владимир Путин не намерен останавливать войну в Украине. Поэтому нет предпосылок для отмены ограничений.
Нет практических причин отходить от режима исключения для российских и белорусских спортсменов, установленного МОК в его заявлении от 28 февраля 2022 года,
– говорится в письме.
Таким образом, запрет на участие спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях должен продолжаться.
"Пока эти фундаментальные проблемы и существенное отсутствие ясности и конкретных деталей относительно работоспособной модели "нейтралитета" мы не соглашаемся с тем, что российских и белорусских спортсменов следует возвращать к соревнованиям", - говорится в заявлении.
Письмо подписали правительства 34 государств, в том числе Франция – организатор Олимпийских игр 2024 года. Это придаст головную боль чиновникам МОК, ведь Париж впервые с 1924 года будет принимать Олимпиаду.