С 28 по 30 марта 2023 года будет проходить заседание Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета. На нем может быть принято решение о допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям как "нейтральным".

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Украина категорически не согласна с таким решением. Как и ее международные партнеры. Украина, Эстония, Латвия, Литва и Польша опубликовали совместное заявление о недопущении российских и белорусских спортсменов к международным спортивным соревнованиям.

"Я призываю все государства поддержать этот призыв. Держите двери спорта закрытыми для войны и пропаганды России", – написал на этот счет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В совместном заявлении пяти стран отметили, что они приняли к сведению "беспокойство, высказанное специальными докладчиками ООН по недискриминации исключительно на основе гражданства спортсменов".

"Мы сожалеем, что МОК использовал эти беспокойства как повод, чтобы радикально изменить свою предыдущую хорошо аргументированную позицию по рекомендации не допускать российских и белорусских спортсменов и официальных лиц к международным спортивным соревнованиям. Мы хотим подчеркнуть, что не национальность спортсменов определяет их роль, а тот факт, что они спонсируются/поддерживаются своими правительствами или компаниями, поддерживающими кремлевский режим, который продолжает свою агрессивную войну против Украины, или даже они являются непосредственно российскими военными", – говорится в заявлении.

Там также напомнили, что Россия продолжает войну против Украины, уничтожая гражданскую инфраструктуру, в том числе спортивные сооружения, и убивает украинцев, в том числе украинских спортсменов. Поэтому многие спортсмены до сих пор не могут участвовать в спортивных соревнованиях. А часть из них ушла на фронт, где погибли от рук российских оккупантов.

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Следовательно, эти пять стран призывают МОК не отходить от режима исключения для российских и белорусских спортсменов, который был установлен сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В то же время, там назвали путь к возвращению российских и белорусских спортсменов к соревнованиям – прекращения захватнической войны, развязанной Россией за соучастие Беларуси, и восстановление уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ.