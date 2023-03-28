Плевок от МОК

Во вторник, 28 марта, прошло заседание Исполкома Международного олимпийского комитета. Одним из ключевых вопросов, обсуждавшихся на нем, был возможный допуск к соревнованиям атлетов из России и Беларуси.

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Год назад МОК рекомендовал федерациям отстранить спортсменов из стран-агрессорок из-за войны в Украине. Теперь же, несмотря на категорическое несогласие со стороны Украины и министров спорта, более 30 государств организация почему-то решила дать заднюю.

Условия допуска россиян и белорусов

Как сообщил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, организация приняла рекомендации для федерации допустить россиян и белорусов. Правда, для их участия в соревнованиях должен быть выполнен ряд требований:

спортсмены из РФ и РБ могут участвовать в соревнованиях только под нейтральным флагом

команды из России и Беларуси не должны возвращаться в международный спорт, речь идет только о допуске индивидуальных спортсменов

атлеты, активно поддерживающие военную агрессию России, будут недопущены к соревнованиям

также получат бан и спортсмены, имеющие контракты с армиями России и Беларуси.

игроки должны отвечать антидопинговым требованиям МОК

санкции против России и Беларуси как государств, их должностных лиц, а также символики стран-террористок сохраняются

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Несмотря на то, что Россия не планирует вывести свои войска с территории Украины и продолжает войну, МОК решил пойти на встречу представителям этой страны. Очевидно, такая спешка связана с приближением квалификационных турниров на Олимпийские Игры.

Участие в Олимпийских Играх еще не определено

При этом МОК пока не обсуждал возможный допуск россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже и зимним ОИ-2026 в Милане. Пока речь идет только о турнирах под эгидами федераций.

Вопрос участия представителей России и Беларуси на самих олимпийских турнирах будет еще обсуждаться в МОК. Организация позже примет соответствующее решение без привязки к результатам квалификационных соревнований.

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К слову, президент НОК Украины Вадим Гутцайт посетил консультативное совещание президента МОК с руководителями НОК мира. Гутцайт в очередной раз выступил с аргументированным заявлением о недопуске россиян и белорусов на международную спортивную арену.