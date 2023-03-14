После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину в феврале 2022 года в мире немало говорили о поддержке Украины и наказании для России. Спорт не остался в стороне, когда Россию и Беларусь как ее сообщницу официально отстранили от международных соревнований. Но чем больше времени проходит, тем больше процесс отстранения россиян откатывается назад. Как будто военные преступления россиян – это "привычное поведение", с которым надо смириться, и не наказывать их за это. 24 Канал продолжает анализировать, как в мире спорта разрешают россиянам и белорусам участвовать в международных соревнованиях.

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И еще больше огорчает то, что иногда мировые спортивные организации даже прибегают к наказанию тех, кто применяет санкции к россиянам и белорусам. Один из самых громких случаев – именно в теннисе.

Наказание за санкции против россиян

Одним из самых крупных партнеров Украины за последний год стала Великобритания. Эта страна оказала нам большую поддержку – принимала беженцев, поставляла вооружение. Да и вообще ведет себя как "локомотив" европейской поддержки Украины.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и Президент Украины Владимир Зеленский / фото Офиса Президента

Именно здесь ежегодно в июне – июле проходит один из четырех крупнейших теннисных турниров в году – "Уимблдон". И в 2022 году Британская ассоциация тенниса (The Lawn Tennis Association, LTA) достаточно четко выразила свою поддержку Украине, заявив, что не допустит к соревнованиям теннисистов из России и Беларуси на своей территории. Полностью, без всяких "нейтральных статусов", когда представители страны-агрессора строят из себя страдальцев. При этом говорилось не только о "Уимблдоне", но и других турнирах в стране.

Правда, закончилось такое решение LTA плачевно для них самих. Еще до старта "Уимблдона" ATP (Association of Tennis Professionals, Ассоциация теннисистов-профессионалов) и WTA (Women's Tennis Association, Женская теннисная ассоциация) заявили, что не будут начислять рейтинговые очки игрокам за участие в турнире. И прямо заявили, что это связано именно с недопуском россиян и белорусов к турниру.

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Но обе организации не могли повлиять на допуск россиян и белорусов на "Уимблдон". Ведь ATP и WTA допускают представителей стран-агрессоров в свои турниры, правда, под "нейтральным статусом".

После этого обе теннисные ассоциации еще и оштрафовали LTA. ATP выставил им счет на один миллион долларов (по 200 тысяч долларов за каждый из пяти теннисных турниров, куда в Великобритании не допустили россиян). WTA же оштрафовала на 750 тысяч долларов за недопущение российских и белорусских теннисисток на травяные соревнования в Ноттингеме, Бирмингеме и Истборне.

В своем заключении ATP не продемонстрировала признание исключительных обстоятельств, созданных вторжением России в Украину, или реакции международного спортивного сообщества и правительства Великобритании на это вторжение. ATP, похоже, рассматривает это дело как прямое нарушение своих правил – с удивительным отсутствием сострадания к ситуации в Украине и явным недостатком понимания уникальных обстоятельств, с которыми столкнулся LTA,

– говорится в заявлении LTA.

Обратите внимание! Фактически, LTA наказали за то, что они ввели санкции против россиян. То есть, за вполне адекватное поведение после того, как Россия начала войну против Украины. Очевидно, у ATP и WTA по этому поводу "особое" мнение.

И штраф – не самое плохое, чем отметились ATP и WTA. Там еще пригрозили LTA лишить ее лицензии на проведение других теннисных турниров, что вместе с немалым штрафом поставило их в довольно неудобное положение.

И угрозы и наказание все же дали результат. Организаторы "Уимблдона" планируют допустить россиян и белорусов к турниру в 2023 году. С большим количеством своих требований. Но все же…

Пока LTA не озвучили, какие именно это будут требования. Хотя СМИ называют то, что организаторы хотят оставить за собой право исключить из соревнований спортсмена, который будет любым способом выражать поддержку вторжения в Украину или действий российского диктатора Владимира Путина. Кроме того, россияне и белорусы выступят под нейтральным статусом. Также будет запрещена любая российская символика.

Российских игроков не заставят публично заявить о неприятии войны в Украине, но их могут попросить подписать Кодекс поведения перед турниром (его содержание тоже пока неизвестно).

Предложенное компромиссное решение "Уимблдона" поддерживается правительством, которое дало понять, что не будет блокировать заявки на получение виз от российских игроков.

Опыт Australian Open ничему не научил

Вся эта история происходит уже после того, как из-за россиян возник скандал на первом в году турнире Grand Slam – Australian Open. Туда допустили российских и белорусских теннисистов и теннисисток в нейтральном статусе. Но то, во что превратился этот турнир, иначе как "шабашем российских поклонников войны" назвать нельзя.

Российские болельщики приходили на матчи со своими флагами (и даже в футболках с изображением Путина), использовали символику военного вторжения на трибунах (и ходили у стадиона с флагом российских оккупантов). В общем, они откровенно провоцировали организаторов. И никакие запреты не помешали этому. Где гарантия того, что на "Уимблдоне" мы не увидим повторения этого?



Болельщик с символом "z" на матче между Джоковичем и Рублевым на Australian Open / AFP

Победительницей Australian Open среди женщин стала "нейтральная" Арина Сабаленка. Она белоруска, активно поддерживает тамошнего самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. И белорусский режим не упустил возможности использовать победу Сабаленки для своей пропаганды.

Местный государственный телеканал в прямом эфире показывал полуфиналы и финал с участием Сабаленки в Беларуси (хотя не имел прав на показ этих матчей). Лукашенко произносил тосты после ее победы. А сама теннисистка после победы заявила, что ей был безразличен нейтральный статус, ведь "все и так знают, что она белоруска".

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Сильно помогло то, что она соревновалась в нейтральном статусе? Разве она от этого перестала быть белоруской? Перестали ли белорусские власти использовать спорт в своей пропаганде?

Танец жертвы и агрессора

В первой десятке рейтинга ATP есть сразу двое российских теннисистов – Даниил Медведев и Андрей Рублев. Оба не слишком удачно выступают на "Уимблдоне" (максимум доходили до четвертого круга). Но в 2023 году вполне могут замахнуться на большее, и один из них может стать чемпионом.

Например, в 2021 году Медведев победил на US Open. И одним из первых, кто его поздравил, был Путин. Реакция российского теннисиста тоже была довольно льстивой.

Понимаешь, что выиграл турнир Grand Slam. Это дело серьезное, но, как я говорю, так радость переполняет, а то, что президент поздравил – это просто добавляет счастья победе. Очень приятно, что президент и вообще правительство следит за результатами, за спортсменами, и очень рад, что это не осталось незамеченным, так что очень приятно было действительно,

– заявил Медведев.

В 2021 году поздравление от Путина получил и Рублев. Ведь стал олимпийским чемпионом в миксте в Токио-2020.

Как и каждый диктатор, Путин любит быть причастным к победам. Будут ли эти победы одержаны в "нейтральном статусе" – значения не имеет. Для россиян Рублев и Медведев остаются россиянами. И в случае их победы они будут радоваться за них как за россиян, без каких-либо "нейтральных статусов".

При этом такие поздравления от Путина – это не только формальные сообщения на его сайте. Он лично общается с теннисистами, а они не забывают об этом напоминать и благодарить его за поддержку.



Путин с российскими теннисистами – победителями Кубка Дэвиса в 2002 году / фото с сайта российского президента

И можно себе представить, что победу на "Уимблдоне" среди женщин одерживает украинка Марта Костюк или Ангелина Калинина. И вот после турнира есть традиционный бал, где первый танец исполняют победители. И как организаторы представляют себе такой танец между условным россиянином Рублевым и украинкой Костюк? ATP и WTA, пожалуй, будут довольны – главное же не обидеть россиян.