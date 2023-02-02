"Голуби мира" в ООН решили, что не нужно останавливать войну в Украине с помощью ужесточения санкций против агрессоров. Достаточно будет допустить спортсменов из государств-террористов под нейтральным флагом, и война остановится сама собой.

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Дискриминация прав агрессоров

По мнению эксперток, в случае недопущения атлетов из России и Беларуси будут нарушены их права, поэтому они должны выступать в нейтральном статусе. А тот факт, что подавляющее большинство этих спортсменов поддерживают геноцид украинцев – "уважаемых" экспертов мало беспокоит.

Мы призываем МОК принять решение в этом направлении, обеспечить недискриминацию любого спортсмена, учитывая его национальность. Рекомендации МОК подняли серьезные вопросы прямой дискриминации, ведь атлеты не должны дискриминировать на основе их национальности,

– заявили экспертки ООН.

Соответствующее заявление было принято экспертами Совета ООН по правам человека – Александрой Ксантаки (является специальным докладчиком в области культурных прав с октября 2021 года) и К.П. Ашвини (является специальным докладчиком по вопросам современных форм расизма с ноября 2022 года).

Формально эксперты поддержали украинских спортсменов, но дальше глубокой обеспокоенности дело не дошло.

Мы понимаем намерение поддержать украинских атлетов и украинское олимпийское движение, которое ужасно страдает из-за войны, как и все украинцы. Но МОК и олимпийское движение должны соблюдаться Олимпийской хартией, а в более широком смысле международные нормы по правам человека, запрещающие дискриминацию,

– говорится в заявлении эксперток ООН.

Отметим, что именно эти две экспертки лоббировали возвращение спортсменов из России и Белоруссии в международные соревнования. В сентябре 2022 года они направили письмо в МОК с рекомендациями по отстраненным атлетам. В конце января Комитет опубликовал соответствующее заявление об отстранении России.

Напомним, что НОК Украины резко осудил намерения МОК вернуть россиян и белорусов в международные соревнования. Кроме того, ряд европейских стран присоединились к намерению нашего государства бойкотировать Олимпиаду-2024 в Париже. В частности министр спорта Польши Камиль Бортничук сообщил о намерении создания коалиции против участия России и Белоруссии в Играх.

Также ряд выдающихся спортсменов, в том числе Владимир Кличко, Элина Свитолина, Андрей Шевченко, выступили с осуждением решения МОК вернуть атлетов из государств-террористов к международным соревнованиям.