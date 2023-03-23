Украина, как и многие другие страны цивилизованного мира, выступает за полное отстранение россиян и белорусов от международных соревнований. Это реакция на войну, которую Россия начала против Украины в 2022 году, а Беларусь ее поддержала. 24 Канал поднимает сложный и чувствительный вопрос бойкота украинцами спортивных соревнований как формы протеста.

Стоит почитать Олимпиада уже "тонула в крови" из-за россиян: исторические уроки, которые следует напомнить МОК

Спортивный мир недостаточно принципиален?

Но это в идеале "победная" ситуация, когда россиян и белорусов не допускают к международным соревнованиям. Настоящий мир, к сожалению, оказался не столь принципиален в этом вопросе.

В теннисе решили не отстранять россиян и белорусов , дав возможность им и дальше выступать под нейтральным флагом (и наказывая тех, кто решил не допустить представителей стран-агрессоров к соревнованиям).

, дав возможность им и дальше выступать под нейтральным флагом (и наказывая тех, кто решил не допустить представителей стран-агрессоров к соревнованиям). Международная боксерская ассоциация пошла еще дальше, и допустила россиян и белорусов к международным соревнованиям под их флагами. Но что можно было ожидать от организации, которой руководит россиянин Умар Кремлев, а финансирует российский "Газпром"?

"Посыпался" на этом и Международный олимпийский комитет, заявивший, что рассматривает возможность допуска россиян и белорусов к соревнованиям под нейтральным флагом . И тем самым спровоцировал как немалую волну критики, так и угрозы бойкотировать Олимипаду-2024, если туда попадут россияне.

. И тем самым спровоцировал как немалую волну критики, так и угрозы бойкотировать Олимипаду-2024, если туда попадут россияне. А уже после этого "упала" и Международная федерация фехтования. Там согласились допустить россиян и белорусов в турниры "под нейтральным флагом". При этом говорится о соревнованиях, которые являются отборочными на Олимпиаду-2024. А это решение лишь вызывает вопросы к украинским спортивным властям.

А что в ответ звучит от Украины? Среди вариантов – бойкот

Обратите внимание! Впервые о бойкоте заговорили еще тогда, когда МОК заявил о возможности допуска россиян и белорусов к соревнованиям. И тогда угроза бойкотом имела смысл. Ведь к бойкоту Олимпиады, если туда допустят граждан стран-агрессоров даже в нейтральном статусе, соглашались присоединиться и другие страны.



Для МОК это был большой удар по репутации. Хотя ее президента Томаса Баха такое развитие событий не слишком огорчило. Иногда складывается стойкое впечатление, что он готов "пойти до конца" в этом вопросе, угодив россиянам.





Томас Бах с Путиным и Медведевым давние знакомые, если не друзья / фото росСМИ

К теме Лучший друг России и Путина: как президент МОК Томас Бах подыгрывает Кремлю

Но повсюду ли бойкот соревнований будет иметь значение? Вряд ли. Например, Национальный олимпийский комитет Украины предложил теннисистам бойкотировать соревнования, если там выступают россияне. Но есть вопросы – а что сделал НОК, чтобы россиян на этих турнирах не было? Требовать бойкотировать соревнования от спортсмена – это перекладывать на него ответственность за то, что чиновники недоработали.

Кто будет говорить, если нашего голоса не будет слышно

Украинские спортсмены на международных соревнованиях – это наши послы, которые продолжают говорить о продолжающейся войне. Они должны обращать внимание на то, что происходит в нашей стране. При этом спортсмены говорят личными историями. Если их там не будет, некому будет рассказывать эти истории, не будет упоминаний об Украине, следовательно и о войне. Мы выпадем из информационного поля.

Как пример можно привести историю с теннисисткой Лесей Цуренко, которая отказалась выходить на корт против белоруски Арины Соболенко на турнире в американском Индиан-Уэллс. Причиной стало поведение представителя WTA и его неоднозначные высказывания о войне в Украине. Ведь теннисной организации безразлично то, что у нас происходит. И все, что они смогли, это просто убрать российский и белорусский флаг у имен теннисисток, сделав их "нейтральными" спортсменками.



Леся Цуренко / фото j48tennis

Но их не то, что не интересует, поддерживают ли они войну против Украины. Создается впечатление, что WTA и ATP не дисквалифицируют россиян и белорусов даже в том случае, если те лично возьмут оружие и поедут убивать украинцев.

Важно Танец жертвы и агрессора на "Уимблдоне": почему в теннисе наказывают за отстранение россиян

Или история о прыгунье в высоту Екатерине Табашник. Она на этой войне потеряла мать – та погибла в результате российского обстрела. И когда такая спортсменка выходит на международный старт – это напоминание для цивилизованного мира о зверствах россиян. И сказать ей бойкотировать соревнования, потому что туда допустили россиян, – это не больше, чем закрыть ей рот.



В Харькове из-за обстрела погибла мать легкоатлетки Екатерины Табашник / фото Getty Images

Россиянам выгодно, чтобы украинцы бойкотировали соревнования, куда их допустят. Ведь для их спортсменов не будет "неудобных положений". А нет украинцев на турнире – нет необходимости о них лишний раз говорить. Следовательно, это отдать "трибуну" для выступления россиянам. И просто умолкнуть и исчезнуть. Хотя война в Украине никуда не исчезла.

И таких примеров можно привести немало. Поэтому вместо того, чтобы призывать украинских спортсменов бойкотировать международные соревнования, если туда допускают россиян или белорусов, НОК должен активнее бороться за то, чтобы россиян и белорусов к этим соревнованиям не допускали.

Надо давить на организаторов турниров и их спонсоров, а не украинских спортсменов. Надо идти и договариваться с "сомневающимися" странами, а не жаловаться впоследствии, что "Россия все контролирует", поэтому их и возвращают в международные соревнования.

Достойно внимания Унизительный укол для Гутцайта: почему россиян вернули в соревнования в фехтовании

Изгнание россиян с международных турниров – это постоянный процесс, когда нельзя останавливаться ни на миг, ведь враг этим сразу пользуется. Поэтому мы наблюдаем их возвращение в боксе и фехтовании, как и дружелюбное отношение со стороны МОК.

Бойкот – это минута тишины, которая должна быть громче любых слов.

Исключать возможность бойкота тоже не стоит. Но это должен быть крайний случай. И он должен быть достаточно значительным, а не остаться незаметным.

Обратите внимание! В истории мирового спорта страны не раз бойкотировали международные соревнования, в том числе и Олимпийские игры. Самый известный случай – Олимпийские игры 1980 года в Москве и 1984 года в Лос-Анджелесе. Причиной бойкота Олимипады-1980 стала война СССР в Афганистане, которая началась за год до того.



Тогда на Олимпиаду не приехало официально 66 стран (некоторые спортсмены участвовали как "нейтральные атлеты"). И это стало настоящим унизительным ударом для Кремля. В ответ страны соцлагеря под давлением Москвы отказались принять участие в Олимпиаде-1984 якобы из-за того, что там их спортсменам не гарантировали безопасность.

Эти случаи не первые и не последние, когда страны бойкотировали Олимпийские игры. Но самые известные. Просто о других меньше говорили, так что эти бойкоты не достигли своего для всего мира.

Если страна прибегает к бойкоту Олимпиады – это значит, что ее "голос" не будет слышен на соревнованиях. Но ее молчание должно быть столь "громким", чтобы о нем заговорили другие. Когда таких стран становится все больше, это молчание просто заглушит "лишний шум". Это должно быть как минута молчания по тем ценностям, которыми пренебрегли на Олимпиаде.

Способна ли Украина к столь громкому молчанию? Может, стоит дать слово украинским спортсменам, чтобы они и дальше доносили миру правду о войне в Украине, не дав ни на миг о ней забыть. Ведь замолчать – значит сдаться и исчезнуть. Это именно то, что от нас хотят россияне.