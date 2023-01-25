Заявление Международного олимпийского комитета опубликовано на основании консультаций членов МОК, представителей спортсменов, международных федераций и национальных олимпийских комитетов.

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Обсуждение состояло из трех частей. И именно на их основе опубликовано заявление МОК.

Санкции против России и Белоруссии

Участники консультаций единогласно подтвердили и призвали к ужесточению действующих санкций:

Никаких международных спортивных событий, организованных или поддержанных международными федерациями или национальными олимпийскими комитетами в России или Беларуси.

Никаких флагов, гимнов, цветов или других символов этих стран не будет показано на каком-либо спортивном мероприятии или встрече, включая все места проведения.

Ни одно российское или белорусское правительство или чиновник не должно быть приглашено или аккредитовано на любое международное спортивное мероприятие или встречу.

Солидарность с Украиной и ее спортсменами

Относительно солидарности с украинскими спортсменами и украинским олимпийским сообществом, также была единодушная поддержка:

Продолжать и даже укреплять полную и непреклонную преданность солидарности с украинскими спортсменами и украинским олимпийским сообществом, чтобы иметь сильную команду от Украины на Олимпийских играх в Париже 2024 года и на Олимпийских играх в Милане 2026 года.

Поощрять все международные федерации и национальные олимпийские комитеты, а также организаторов спортивных мероприятий приложить все возможные усилия для содействия тренировкам, подготовке и участию украинских спортсменов в международных спортивных соревнованиях.

Допуск российских и белорусских спортсменов к соревнованиям

Однако во время этих обсуждений не обошлось и без того, чтобы еще раз поднять вопрос допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям. Единогласия в принятом решении не было. Там решили "уважать права всех спортсменов без какой-либо дискриминации в соответствии с Олимпийской хартией".

"Ни один спортсмен не должен быть лишен права участвовать в соревнованиях только по его паспорту", – убеждены в МОК.

Следовательно, рассматривают возможность допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в случае соблюдения суровых условий. К таким в МОК отнесли:

Спортсмены могут участвовать только как "нейтральные атлеты", и никоим образом не представлять свое государство или какую-либо другую организацию в своей стране.

Только спортсмены, полностью уважающие Олимпийскую хартию, будут участвовать. Это те, кто не действовал против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая войну в Украине. А также полностью соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения.

Кроме того, все заявки таких спортсменов будут проходить индивидуальную проверку. И если такой атлет не соблюдает критерии приемлемости или строгие условия участия, его следует немедленно отстранить от соревнований.