Заявление Международного олимпийского комитета опубликовано на основании консультаций членов МОК, представителей спортсменов, международных федераций и национальных олимпийских комитетов.
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Обсуждение состояло из трех частей. И именно на их основе опубликовано заявление МОК.
Санкции против России и Белоруссии
Участники консультаций единогласно подтвердили и призвали к ужесточению действующих санкций:
- Никаких международных спортивных событий, организованных или поддержанных международными федерациями или национальными олимпийскими комитетами в России или Беларуси.
- Никаких флагов, гимнов, цветов или других символов этих стран не будет показано на каком-либо спортивном мероприятии или встрече, включая все места проведения.
- Ни одно российское или белорусское правительство или чиновник не должно быть приглашено или аккредитовано на любое международное спортивное мероприятие или встречу.
Солидарность с Украиной и ее спортсменами
Относительно солидарности с украинскими спортсменами и украинским олимпийским сообществом, также была единодушная поддержка:
- Продолжать и даже укреплять полную и непреклонную преданность солидарности с украинскими спортсменами и украинским олимпийским сообществом, чтобы иметь сильную команду от Украины на Олимпийских играх в Париже 2024 года и на Олимпийских играх в Милане 2026 года.
- Поощрять все международные федерации и национальные олимпийские комитеты, а также организаторов спортивных мероприятий приложить все возможные усилия для содействия тренировкам, подготовке и участию украинских спортсменов в международных спортивных соревнованиях.
Допуск российских и белорусских спортсменов к соревнованиям
Однако во время этих обсуждений не обошлось и без того, чтобы еще раз поднять вопрос допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям. Единогласия в принятом решении не было. Там решили "уважать права всех спортсменов без какой-либо дискриминации в соответствии с Олимпийской хартией".
"Ни один спортсмен не должен быть лишен права участвовать в соревнованиях только по его паспорту", – убеждены в МОК.
Следовательно, рассматривают возможность допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в случае соблюдения суровых условий. К таким в МОК отнесли:
- Спортсмены могут участвовать только как "нейтральные атлеты", и никоим образом не представлять свое государство или какую-либо другую организацию в своей стране.
- Только спортсмены, полностью уважающие Олимпийскую хартию, будут участвовать. Это те, кто не действовал против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая войну в Украине. А также полностью соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения.
Кроме того, все заявки таких спортсменов будут проходить индивидуальную проверку. И если такой атлет не соблюдает критерии приемлемости или строгие условия участия, его следует немедленно отстранить от соревнований.