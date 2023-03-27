Александра Ксантаки активно выступает за участие спортсменов из России и Беларуси на международной арене, принимавших и принимающих участие в захватнической войне против Украины. Поскольку им просто-напросто "отдавали приказ". Постоянный представитель Украины в ООН дал свой ответ гречанке.

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Никаких моральных принципов

Сначала было опубликовано официальное заявление по словам Александры Ксантаки. В ней говорится, что Украина неоднократно предоставляла доказательства злодеяний России и ее приспешницы Беларуси на территории нашего государства. К тому же в заявлении отмечено, что никакой спорт не может быть вне политики, а в руках путинского режима – это вообще серьезное пропагандистское оружие.

Специальные докладчики Совета ООН по правам человека, в том числе Спецдокладчица по культурным правам, являются экспертами из разных областей знаний, которые действуют в личном качестве, выражают свои персональные мнения в докладах странам-членам ООН и никак не выступают от имени ООН. В свою очередь ООН через свои органы – Генеральную ассамблею и Совет по правам человека, а также Международный уголовный суд, уже предоставили свои оценки преступным действиям России. Мы находимся в контакте со спецдокладчиками Совета ООН по правам человека, предоставляя им убедительные доказательства неотъемлемой связи между российской армией и российским спортом. Призываем специальные процедуры РПЧ ООН строить свои рекомендации на реальных фактах, красноречиво указывающих на то, что российский спорт – это оружие в руках террористического путинского режима.

– говорится в заявлении постоянного представительства Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Впоследствии Сергей Кислица дал свою оценку заявлениям Александры Ксантаки. Украинец коротко и ясно описал намерения и замыслы гречанки, назвав высказанные ею мнения не здравыми.

Удивительно, что даже если согласно мандату она делает эти комментарии как специальная докладчица лично как независимая экспертка и уполномоченная – значит, они не являются позицией ООН – это лицо решается бросить вызов здравому смыслу и моральным принципам,

– написал Кислица.

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