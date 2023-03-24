Отбор на Евро-2024: календарь матчей и турнирная таблица

Отбор на чемпионат Европы 2024 года стартует 23 марта. 53 сборных в 10 группах будут соревноваться за путевки на Евро-2024 в течение 2023 года.

Еще 9 октября 2022 года УЕФА провела жеребьевку отбора на Евро-2024. К участию допустили 53 сборных. Германия как хозяйка турнира получила прямую путевку. Россию не допустили из-за войны в Украине. Некоторые страны требовали, чтобы дисквалификация распространялась и на Беларусь, но эту страну все же допустили к участию в жеребьевке и отборе.

К теме Что нужно знать о квалификации Евро-2024: формат, состав групп, календарь матчей и шансы Украины

53 сборных разделили на 10 групп. В семи группах по 5 команд и еще три группы имеют по шесть участников.

На матчи квалификации Евро-2024 было предусмотрено 10 туров. Однако в группах, где есть пять сборных, команды сыграют всего восемь матчей. Так что по два тура будут пропускать. В эти игровые дни команды могут сыграть как спарринги, так и потратить время на подготовку к другим матчам.

Путевки на Евро-2024 получат по две лучшие команды из каждой группы. Поскольку на чемпионате Европы выступят 24 сборные, еще три путевки будут разыграны в плей-офф на основе мест в дивизионах Лиги наций.

Группа A

Кто выступает

Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр

Календарь матчей

25 марта. Шотландия – Кипр

25 марта. Испания – Норвегия

28 марта. Шотландия – Испания

28 марта. Грузия – Норвегия

17 июня. Норвегия – Шотландия

17 июня. Кипр – Грузия

20 июня. Шотландия – Грузия

20 июня. Норвегия – Кипр

8 сентября. Грузия – Испания

8 сентября. Кипр – Шотландия

12 сентября. Испания – Кипр

12 сентября. Норвегия – Грузия

12 октября. Испания – Шотландия

12 октября. Кипр – Норвегия

15 октября. Норвегия – Испания

15 октября. Грузия – Кипр

16 ноября. Кипр – Испания

16 ноября. Грузия – Шотландия

19 ноября. Испания – Грузия

19 ноября. Шотландия – Норвегия

Турнирная таблица

№ Страна И В Н П РГ О 1 Испания 0 0 0 0 0:0 0 2 Норвегия 0 0 0 0 0:0 0 3 Шотландия 0 0 0 0 0:0 0 4 Грузия 0 0 0 0 0:0 0 5 Кипр 0 0 0 0 0:0 0

Группа B

Кто выступает

Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар

Календарь матчей

24 марта. Гибралтар – Греция

24 марта. Франция – Нидерланды

27 марта. Нидерланды – Гибралтар

27 марта. Ирландия – Франция

16 июня. Гибралтар – Франция

16 июня. Греция – Ирландия

19 июня. Франция – Греция

19 июня. Ирландия – Гибралтар

7 сентября. Нидерланды – Греция

7 сентября. Франция – Ирландия

10 сентября. Ирландия – Нидерланды

10 сентября. Греция – Гибралтар

13 октября. Нидерланды – Франция

13 октября. Ирландия – Греция

16 октября. Греция – Нидерланды

16 октября. Гибралтар – Ирландия

18 ноября. Нидерланды – Ирландия

18 ноября. Франция – Гибралтар

21 ноября. Гибралтар – Нидерланды

21 ноября. Греция – Франция

Турнирная таблица

№ Страна И В Н П РГ О 1 Нидерланды 0 0 0 0 0:0 0 2 Франция 0 0 0 0 0:0 0 3 Ирландия 0 0 0 0 0:0 0 4 Греция 0 0 0 0 0:0 0 5 Гибралтар 0 0 0 0 0:0 0

Группа C

Кто выступает

Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта.

Календарь матчей

23 марта. Италия – Англия 1:2

23 марта. Северная Македония – Мальта 2:1

26 марта. Англия – Украина

26 марта. Мальта – Италия.

16 июня. Северная Македония – Украина

16 июня. Англия – Мальта

19 июня. Украина – Мальта

19 июня. Англия – Северная Македония

9 сентября. Украина – Англия

9 сентября. Северная Македония – Италия

12 сентября. Италия – Украина

12 сентября. Мальта – Северная Македония.

14 октября. Украина – Северная Македония

14 октября. Италия – Мальта

17 октября. Мальта – Украина

17 октября. Англия – Италия

17 ноября. Италия – Северная Македония

17 ноября. Англия – Мальта

20 ноября. Украина – Италия

20 ноября. Северная Македония – Англия

Турнирная таблица

№ Страна И В Н П РГ О 1 Англия 1 1 0 0 2:1 3 2 Северная Македония 1 1 0 0 2:1 3 3 Украина 0 0 0 0 0:0 0 4 Мальта 1 0 0 1 1:2 0 5 Италия 1 0 0 1 1:2 0

Группа D

Кто выступает

Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия.

Календарь матчей

25 марта. Армения – Турция

25 марта. Хорватия – Уэльс

28 марта. Уэльс – Латвия

28 марта. Турция – Хорватия

16 июня. Уэльс – Армения

16 июня. Латвия – Турция

19 июня. Турция – Уэльс

19 июня. Армения – Латвия

11 сентября. Армения – Хорватия

11 сентября. Латвия – Уэльс

12 октября. Хорватия – Турция

12 октября. Латвия – Армения

15 октября. Уэльс – Хорватия

15 октября. Турция – Латвия

18 ноября. Латвия – Хорватия

18 ноября. Армения – Уэльс

21 ноября. Хорватия – Армения

21 ноября. Уэльс – Турция

Турнирная таблица

№ Страна И В Н П РГ О 1 Хорватия 0 0 0 0 0:0 0 2 Уэльс 0 0 0 0 0:0 0 3 Армения 0 0 0 0 0:0 0 4 Турция 0 0 0 0 0:0 0 5 Латвия 0 0 0 0 0:0 0

Группа E

Кто выступает

Польша, Чехия, Албания, Фарерские острова, Молдова.

Календарь матчей

24 марта. Молдова – Фарерские острова

24 марта. Чехия – Польша

27 марта. Польша – Албания

27 марта. Молдова – Чехия

17 июня. Фарерские острова.

17 июня. Албания – Молдова

20 июня. Молдова – Польша

20 июня. Фарерские острова – Албания

7 сентября. Польша – Фарерские острова

7 сентября. Чехия – Албания

10 сентября. Албания – Польша

10 сентября. Фарерские острова – Молдова

12 октября. Фарерские острова – Польша

12 октября. Албания – Чехия

15 октября. Польша – Молдова

15 октября. Чехия – Фарерские острова

17 ноября. Польша – Чехия

17 ноября. Молдова – Албания

20 ноября. Чехия – Молдова

20 ноября. Албания – Фарерские острова

Турнирная таблица

№ Страна И В Н П РГ О 1 Польша 0 0 0 0 0:0 0 2 Чехия 0 0 0 0 0:0 0 3 Албания 0 0 0 0 0:0 0 4 Фарерские острова 0 0 0 0 0:0 0 5 Молдова 0 0 0 0 0:0 0

Группа F

Кто выступает

Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония.

Календарь матчей

24 марта. Австрия – Азербайджан

24 марта. Швеция – Бельгия

27 марта. Австрия – Эстония

27 марта. Швеция – Азербайджан

17 июня. Бельгия – Австрия

17 июня. Азербайджан – Эстония

20 июня. Эстония – Бельгия

20 июня. Австрия – Швеция

9 сентября. Азербайджан – Бельгия

9 сентября. Эстония – Швеция

12 сентября. Бельгия – Эстония

12 сентября. Швеция – Австрия

13 октября. Австрия – Бельгия

13 октября. Эстония – Азербайджан

16 октября. Бельгия – Швеция

16 октября. Азербайджан – Австрия

16 ноября. Азербайджан – Швеция

16 ноября. Эстония – Австрия

19 ноября. Бельгия – Азербайджан

19 ноября. Швеция – Эстония

Турнирная таблица

№ Страна И В Н П РГ О 1 Бельгия 0 0 0 0 0:0 0 2 Австрия 0 0 0 0 0:0 0 3 Швеция 0 0 0 0 0:0 0 4 Азербайджан 0 0 0 0 0:0 0 5 Эстония 0 0 0 0 0:0 0

Группа G

Кто выступает

Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва.

Календарь матчей

24 марта. Болгария – Черногория

24 марта. Сербия – Литва

27 марта. Венгрия – Болгария

27 марта. Черногория – Сербия

17 июня. Черногория – Венгрия

17 июня. Литва – Болгария

20 июня. Венгрия – Литва

20 июня. Болгария – Сербия

7 сентября. Сербия – Венгрия

7 сентября. Литва – Черногория

10 сентября. Литва – Сербия

10 сентября. Черногория – Болгария

14 октября. Венгрия – Сербия

14 октября. Болгария – Литва

17 октября. Литва – Венгрия

17 октября. Сербия – Черногория

16 ноября. Болгария – Венгрия

16 ноября. Черногория – Литва

19 ноября. Венгрия – Черногория

19 ноября. Сербия – Болгария

Турнирная таблица

№ Страна И В Н П РГ О 1 Венгрия 0 0 0 0 0:0 0 2 Сербия 0 0 0 0 0:0 0 3 Черногория 0 0 0 0 0:0 0 4 Болгария 0 0 0 0 0:0 0 5 Литва 0 0 0 0 0:0 0

Группа H

Кто выступает

Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино

Календарь матчей

23 марта. Казахстан – Словения 1:2

23 марта. Дания – Финляндия 3:1

23 марта. Сан-Марино – Северная Ирландия 0:2

26 марта. Казахстан – Дания

26 марта. Словения – Сан-Марино

26 марта. Северная Ирландия – Финляндия

16 июня. Дания – Северная Ирландия

16 июня. Финляндия – Словения

16 июня. Сан-Марино – Казахстан

19 июня. Словения – Дания

19 июня. Финляндия – Сан-Марино

19 июня. Северная Ирландия – Казахстан

7 сентября. Дания – Сан-Марино

7 сентября. Казахстан – Финляндия

7 сентября. Словения – Северная Ирландия

10 сентября. Финляндия – Дания

10 сентября. Сан-Марино – Словения

10 сентября. Казахстан – Северная Ирландия

14 октября. Дания – Казахстан

14 октября. Словения – Финляндия

14 октября. Северная Ирландия – Сан-Марино

17 октября. Сан-Марино – Дания

17 октября. Финляндия – Казахстан

17 октября. Северная Ирландия – Словения

17 ноября. Дания – Словения

17 ноября. Финляндия – Северная Ирландия

17 ноября. Казахстан – Сан-Марино

20 ноября. Сан-Марино – Финляндия

20 ноября. Словения – Казахстан

20 ноября. Северная Ирландия – Дания

Турнирная таблица

№ Страна И В Н П РГ О 1 Дания 1 1 0 0 3:1 3 2 Северная Ирландия 1 1 0 0 2:0 3 3 Словения 1 1 0 0 2:1 3 4 Казахстан 1 0 0 1 1:2 0 5 Финляндия 1 0 0 1 1:3 0 6 Сан-Марино 1 0 0 1 0:2 0

Группа I

Кто выступает

Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Беларусь, Андорра.

Календарь матчей

25 марта. Беларусь – Швейцария

25 марта. Израиль – Косово

25 марта. Андорра – Румыния

28 марта. Швейцария – Израиль

28 марта. Румыния – Беларусь

28 марта. Косово – Андорра

16 июня. Андорра – Швейцария

16 июня. Беларусь – Израиль

16 июня. Косово – Румыния

19 июня. Швейцария – Румыния

19 июня. Израиль – Андорра

19 июня. Беларусь – Косово

9 сентября. Косово – Швейцария

9 сентября. Румыния – Израиль

9 сентября. Андорра – Беларусь

12 сентября. Швейцария – Андорра

12 сентября. Израиль – Беларусь

12 сентября. Румыния – Косово

12 октября. Израиль – Швейцария

12 октября. Беларусь – Румыния

12 октября. Андорра – Косово

15 октября. Швейцария – Беларусь

15 октября. Косово – Израиль

15 октября. Румыния – Андорра

18 ноября. Швейцария – Косово

18 ноября. Израиль – Румыния

18 ноября. Беларусь – Андорра

21 ноября. Румыния – Швейцария

21 ноября. Андорра – Израиль

21 ноября. Косово – Беларусь

Турнирная таблица

№ Страна И В Н П РГ О 1 Швейцария 0 0 0 0 0:0 0 2 Израиль 0 0 0 0 0:0 0 3 Румыния 0 0 0 0 0:0 0 4 Косово 0 0 0 0 0:0 0 5 Беларусь 0 0 0 0 0:0 0 6 Андорра 0 0 0 0 0:0 0

Группа J

Кто выступает

Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн

Календарь матчей

23 марта. Босния и Герцеговина – Исландия 3:0

23 марта. Португалия – Лихтенштейн 4:0

23 марта. Словакия – Люксембург 0:0

26 марта. Лихтенштейн – Исландия

26 марта. Люксембург – Португалия

26 марта. Словакия – Босния и Герцеговина

17 июня. Португалия – Босния и Герцеговина

17 июня. Люксембург – Лихтенштейн

17 июня. Исландия – Словакия

20 июня. Исландия – Португалия

20 июня. Босния и Герцеговина – Люксембург

20 июня. Лихтенштейн – Словакия

8 сентября. Словакия – Португалия

8 сентября. Босния и Герцеговина – Лихтенштейн

8 сентября. Люксембург – Исландия

11 сентября. Португалия – Люксембург

11 сентября. Исландия – Босния и Герцеговина

11 сентября. Словакия – Лихтенштейн

13 октября. Лихтенштейн – Босния и Герцеговина

13 октября. Португалия – Словакия

13 октября. Исландия – Люксембург

16 октября. Босния и Герцеговина – Португалия

16 октября. Люксембург – Словакия

16 октября. Исландия – Лихтенштейн

16 ноября. Лихтенштейн – Португалия

16 ноября. Люксембург – Босния и Герцеговина

16 ноября. Словакия – Исландия

19 ноября. Португалия – Исландия

19 ноября. Босния и Герцеговина – Словакия

19 ноября. Лихтенштейн – Люксембург

Турнирная таблица