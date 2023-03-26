Мальта – Италия 0:2

Голы: Ретеги, 15, Пессина, 27.

Сборная Украины начала свой путь квалификации Евро-2024. В стартовом поединке наша команда не смогла взять очки на поле Англии, проиграв на "Уэмбли" со счетом 0:2.

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В параллельной игре нашей группы играл другой ее фаворит. Сборная Италии отправилась в гости к аутсайдеру квинтета Мальты, пишет 24 канал. В первом туре обе команды проиграли свои встречи.

И если у мальтийцев нет надежд на выход на Евро, то для действующих чемпионов Европы домашнее поражение от Англии стало ударом. Потому для Роберто Манчини победа над аутсайдером была обязательной программой.

Как и ожидалось, для "Скуадры Адзурры" не стало проблемой взять три очка на Мальте. Итальянцы забили дважды еще до перерыва и героем эпизодов стал хавбек Милана Сандро Тонали.

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Игрок записал на свой счет два ассиста. Сначала его подачу с углового точно замкнул нападающий аргентинского Тигре Ретеги, забивший во второй игре подряд. А позже на прострел от Тонали удачно отозвался Пессина.

После перерыва подопечные Манчини решили не напрягаться и удовлетворились итоговым счетом 2:0. Это позволило им выйти на второе место в группе.

Видеообзор матча Мальта – Италия:

Украина пока остается четвертой в трех баллах позади итальянцев, но и сыграла наша команда на матч меньше. В июне "сине-желтые" будут играть против аутсайдеров Северной Македонии и Мальты.

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В это же время Италия пропустит этот отрезок из-за участия в "финале четырех" Лиги наций. Напомним, что путевки на чемпионат Европы-2024 получат чемпион и вицечемпион группы.

Турнирная таблица группы С