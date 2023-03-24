Еще 9 октября 2022 года УЕФА провела жеребьевку отбора на Евро-2024. К участию допустили 53 сборных. Германия как хозяйка турнира получила прямую путевку. Россию не допустили из-за войны в Украине. Некоторые страны требовали, чтобы дисквалификация распространялась и на Беларусь, но эту страну все же допустили к участию в жеребьевке и отборе.
К теме Что нужно знать о квалификации Евро-2024: формат, состав групп, календарь матчей и шансы Украины
53 сборных разделили на 10 групп. В семи группах по 5 команд и еще три группы имеют по шесть участников.
На матчи квалификации Евро-2024 было предусмотрено 10 туров. Однако в группах, где есть пять сборных, команды сыграют всего восемь матчей. Так что по два тура будут пропускать. В эти игровые дни команды могут сыграть как спарринги, так и потратить время на подготовку к другим матчам.
Путевки на Евро-2024 получат по две лучшие команды из каждой группы. Поскольку на чемпионате Европы выступят 24 сборные, еще три путевки будут разыграны в плей-офф на основе мест в дивизионах Лиги наций.
Группа A
Кто выступает
Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр
Календарь матчей
25 марта. Шотландия – Кипр
25 марта. Испания – Норвегия
28 марта. Шотландия – Испания
28 марта. Грузия – Норвегия
17 июня. Норвегия – Шотландия
17 июня. Кипр – Грузия
20 июня. Шотландия – Грузия
20 июня. Норвегия – Кипр
8 сентября. Грузия – Испания
8 сентября. Кипр – Шотландия
12 сентября. Испания – Кипр
12 сентября. Норвегия – Грузия
12 октября. Испания – Шотландия
12 октября. Кипр – Норвегия
15 октября. Норвегия – Испания
15 октября. Грузия – Кипр
16 ноября. Кипр – Испания
16 ноября. Грузия – Шотландия
19 ноября. Испания – Грузия
19 ноября. Шотландия – Норвегия
Турнирная таблица
|№
|Страна
|И
|В
|Н
|П
|РГ
|О
|1
|Испания
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
|Норвегия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
|Шотландия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
|Грузия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|5
|Кипр
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Группа B
Кто выступает
Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар
Календарь матчей
24 марта. Гибралтар – Греция
24 марта. Франция – Нидерланды
27 марта. Нидерланды – Гибралтар
27 марта. Ирландия – Франция
16 июня. Гибралтар – Франция
16 июня. Греция – Ирландия
19 июня. Франция – Греция
19 июня. Ирландия – Гибралтар
7 сентября. Нидерланды – Греция
7 сентября. Франция – Ирландия
10 сентября. Ирландия – Нидерланды
10 сентября. Греция – Гибралтар
13 октября. Нидерланды – Франция
13 октября. Ирландия – Греция
16 октября. Греция – Нидерланды
16 октября. Гибралтар – Ирландия
18 ноября. Нидерланды – Ирландия
18 ноября. Франция – Гибралтар
21 ноября. Гибралтар – Нидерланды
21 ноября. Греция – Франция
Турнирная таблица
|№
|Страна
|И
|В
|Н
|П
|РГ
|О
|1
|Нидерланды
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
|Франция
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
|Ирландия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
|Греция
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|5
|Гибралтар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Группа C
Кто выступает
Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта.
Календарь матчей
23 марта. Италия – Англия 1:2
23 марта. Северная Македония – Мальта 2:1
26 марта. Англия – Украина
26 марта. Мальта – Италия.
16 июня. Северная Македония – Украина
16 июня. Англия – Мальта
19 июня. Украина – Мальта
19 июня. Англия – Северная Македония
9 сентября. Украина – Англия
9 сентября. Северная Македония – Италия
12 сентября. Италия – Украина
12 сентября. Мальта – Северная Македония.
14 октября. Украина – Северная Македония
14 октября. Италия – Мальта
17 октября. Мальта – Украина
17 октября. Англия – Италия
17 ноября. Италия – Северная Македония
17 ноября. Англия – Мальта
20 ноября. Украина – Италия
20 ноября. Северная Македония – Англия
Турнирная таблица
|№
|Страна
|И
|В
|Н
|П
|РГ
|О
|1
|Англия
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|2
|Северная Македония
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|3
|Украина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
|Мальта
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|5
|Италия
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
Группа D
Кто выступает
Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия.
Календарь матчей
25 марта. Армения – Турция
25 марта. Хорватия – Уэльс
28 марта. Уэльс – Латвия
28 марта. Турция – Хорватия
16 июня. Уэльс – Армения
16 июня. Латвия – Турция
19 июня. Турция – Уэльс
19 июня. Армения – Латвия
11 сентября. Армения – Хорватия
11 сентября. Латвия – Уэльс
12 октября. Хорватия – Турция
12 октября. Латвия – Армения
15 октября. Уэльс – Хорватия
15 октября. Турция – Латвия
18 ноября. Латвия – Хорватия
18 ноября. Армения – Уэльс
21 ноября. Хорватия – Армения
21 ноября. Уэльс – Турция
Турнирная таблица
|№
|Страна
|И
|В
|Н
|П
|РГ
|О
|1
|Хорватия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
|Уэльс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
|Армения
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
|Турция
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|5
|Латвия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Группа E
Кто выступает
Польша, Чехия, Албания, Фарерские острова, Молдова.
Календарь матчей
24 марта. Молдова – Фарерские острова
24 марта. Чехия – Польша
27 марта. Польша – Албания
27 марта. Молдова – Чехия
17 июня. Фарерские острова.
17 июня. Албания – Молдова
20 июня. Молдова – Польша
20 июня. Фарерские острова – Албания
7 сентября. Польша – Фарерские острова
7 сентября. Чехия – Албания
10 сентября. Албания – Польша
10 сентября. Фарерские острова – Молдова
12 октября. Фарерские острова – Польша
12 октября. Албания – Чехия
15 октября. Польша – Молдова
15 октября. Чехия – Фарерские острова
17 ноября. Польша – Чехия
17 ноября. Молдова – Албания
20 ноября. Чехия – Молдова
20 ноября. Албания – Фарерские острова
Турнирная таблица
|№
|Страна
|И
|В
|Н
|П
|РГ
|О
|1
|Польша
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
|Чехия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
|Албания
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
|Фарерские острова
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|5
|Молдова
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Группа F
Кто выступает
Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония.
Календарь матчей
24 марта. Австрия – Азербайджан
24 марта. Швеция – Бельгия
27 марта. Австрия – Эстония
27 марта. Швеция – Азербайджан
17 июня. Бельгия – Австрия
17 июня. Азербайджан – Эстония
20 июня. Эстония – Бельгия
20 июня. Австрия – Швеция
9 сентября. Азербайджан – Бельгия
9 сентября. Эстония – Швеция
12 сентября. Бельгия – Эстония
12 сентября. Швеция – Австрия
13 октября. Австрия – Бельгия
13 октября. Эстония – Азербайджан
16 октября. Бельгия – Швеция
16 октября. Азербайджан – Австрия
16 ноября. Азербайджан – Швеция
16 ноября. Эстония – Австрия
19 ноября. Бельгия – Азербайджан
19 ноября. Швеция – Эстония
Турнирная таблица
|№
|Страна
|И
|В
|Н
|П
|РГ
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
|Австрия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
|Швеция
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
|Азербайджан
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|5
|Эстония
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Группа G
Кто выступает
Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва.
Календарь матчей
24 марта. Болгария – Черногория
24 марта. Сербия – Литва
27 марта. Венгрия – Болгария
27 марта. Черногория – Сербия
17 июня. Черногория – Венгрия
17 июня. Литва – Болгария
20 июня. Венгрия – Литва
20 июня. Болгария – Сербия
7 сентября. Сербия – Венгрия
7 сентября. Литва – Черногория
10 сентября. Литва – Сербия
10 сентября. Черногория – Болгария
14 октября. Венгрия – Сербия
14 октября. Болгария – Литва
17 октября. Литва – Венгрия
17 октября. Сербия – Черногория
16 ноября. Болгария – Венгрия
16 ноября. Черногория – Литва
19 ноября. Венгрия – Черногория
19 ноября. Сербия – Болгария
Турнирная таблица
|№
|Страна
|И
|В
|Н
|П
|РГ
|О
|1
|Венгрия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
|Сербия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
|Черногория
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
|Болгария
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|5
|Литва
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Группа H
Кто выступает
Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино
Календарь матчей
23 марта. Казахстан – Словения 1:2
23 марта. Дания – Финляндия 3:1
23 марта. Сан-Марино – Северная Ирландия 0:2
26 марта. Казахстан – Дания
26 марта. Словения – Сан-Марино
26 марта. Северная Ирландия – Финляндия
16 июня. Дания – Северная Ирландия
16 июня. Финляндия – Словения
16 июня. Сан-Марино – Казахстан
19 июня. Словения – Дания
19 июня. Финляндия – Сан-Марино
19 июня. Северная Ирландия – Казахстан
7 сентября. Дания – Сан-Марино
7 сентября. Казахстан – Финляндия
7 сентября. Словения – Северная Ирландия
10 сентября. Финляндия – Дания
10 сентября. Сан-Марино – Словения
10 сентября. Казахстан – Северная Ирландия
14 октября. Дания – Казахстан
14 октября. Словения – Финляндия
14 октября. Северная Ирландия – Сан-Марино
17 октября. Сан-Марино – Дания
17 октября. Финляндия – Казахстан
17 октября. Северная Ирландия – Словения
17 ноября. Дания – Словения
17 ноября. Финляндия – Северная Ирландия
17 ноября. Казахстан – Сан-Марино
20 ноября. Сан-Марино – Финляндия
20 ноября. Словения – Казахстан
20 ноября. Северная Ирландия – Дания
Турнирная таблица
|№
|Страна
|И
|В
|Н
|П
|РГ
|О
|1
|Дания
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|2
|Северная Ирландия
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|3
|Словения
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|4
|Казахстан
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|5
|Финляндия
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|6
|Сан-Марино
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
Группа I
Кто выступает
Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Беларусь, Андорра.
Календарь матчей
25 марта. Беларусь – Швейцария
25 марта. Израиль – Косово
25 марта. Андорра – Румыния
28 марта. Швейцария – Израиль
28 марта. Румыния – Беларусь
28 марта. Косово – Андорра
16 июня. Андорра – Швейцария
16 июня. Беларусь – Израиль
16 июня. Косово – Румыния
19 июня. Швейцария – Румыния
19 июня. Израиль – Андорра
19 июня. Беларусь – Косово
9 сентября. Косово – Швейцария
9 сентября. Румыния – Израиль
9 сентября. Андорра – Беларусь
12 сентября. Швейцария – Андорра
12 сентября. Израиль – Беларусь
12 сентября. Румыния – Косово
12 октября. Израиль – Швейцария
12 октября. Беларусь – Румыния
12 октября. Андорра – Косово
15 октября. Швейцария – Беларусь
15 октября. Косово – Израиль
15 октября. Румыния – Андорра
18 ноября. Швейцария – Косово
18 ноября. Израиль – Румыния
18 ноября. Беларусь – Андорра
21 ноября. Румыния – Швейцария
21 ноября. Андорра – Израиль
21 ноября. Косово – Беларусь
Турнирная таблица
|№
|Страна
|И
|В
|Н
|П
|РГ
|О
|1
|Швейцария
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
|Израиль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
|Румыния
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
|Косово
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|5
|Беларусь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|6
|Андорра
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Группа J
Кто выступает
Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн
Календарь матчей
23 марта. Босния и Герцеговина – Исландия 3:0
23 марта. Португалия – Лихтенштейн 4:0
23 марта. Словакия – Люксембург 0:0
26 марта. Лихтенштейн – Исландия
26 марта. Люксембург – Португалия
26 марта. Словакия – Босния и Герцеговина
17 июня. Португалия – Босния и Герцеговина
17 июня. Люксембург – Лихтенштейн
17 июня. Исландия – Словакия
20 июня. Исландия – Португалия
20 июня. Босния и Герцеговина – Люксембург
20 июня. Лихтенштейн – Словакия
8 сентября. Словакия – Португалия
8 сентября. Босния и Герцеговина – Лихтенштейн
8 сентября. Люксембург – Исландия
11 сентября. Португалия – Люксембург
11 сентября. Исландия – Босния и Герцеговина
11 сентября. Словакия – Лихтенштейн
13 октября. Лихтенштейн – Босния и Герцеговина
13 октября. Португалия – Словакия
13 октября. Исландия – Люксембург
16 октября. Босния и Герцеговина – Португалия
16 октября. Люксембург – Словакия
16 октября. Исландия – Лихтенштейн
16 ноября. Лихтенштейн – Португалия
16 ноября. Люксембург – Босния и Герцеговина
16 ноября. Словакия – Исландия
19 ноября. Португалия – Исландия
19 ноября. Босния и Герцеговина – Словакия
19 ноября. Лихтенштейн – Люксембург
Турнирная таблица
|№
|Страна
|И
|В
|Н
|П
|РГ
|О
|1
|Португалия
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|2
|Босния и Герцеговина
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|3
|Люксембург
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|4
|Словакия
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|5
|Исландия
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0
|6
|Лихтенштейн
|1
|0
|0
|1
|0:4
|0