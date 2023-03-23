Ще 9 жовтня УЄФА провела жеребкування відбору на Євро-2024. До участі допустили 53 збірні. Німеччина, як господарка турніру, отримала пряму путівку. Росію не допустили через війну в Україні. Деякі країни вимагали, щоб дискваліфікація поширювалася і на Білорусь, але цю країну таки допустили до участі у жеребкуванні та відборі.

До теми Що треба знати про кваліфікацію Євро-2024: формат, склад груп, календар матчів та шанси України

53 збірні поділили на 10 груп. В семи групах по 5 команд, і ще три групи мають по шість учасників.

На матчі кваліфікації Євро-2024 передбачили 10 турів. Однак в групах, де є п'ять збірних, команди зіграють лише вісім матчів. Тож по два тури пропускатимуть. В ці ігрові дні команди можуть зіграти як спаринги, так і витратити час на підготовку до інших матчів.

Путівки на Євро-2024 отримають по дві найкращі команди з кожної групи. Оскільки на чемпіонаті Європи виступить 24 збірні, то ще три путівки будуть розіграні у плей-офф на основі місць в дивізіонах Ліги націй.

Хто виступає

Іспанія, Шотландія, Норвегія, Грузія, Кіпр

Календар матчів

25 березня. Шотландія – Кіпр
25 березня. Іспанія – Норвегія

28 березня. Шотландія – Іспанія
28 березня. Грузія – Норвегія

17 червня. Норвегія – Шотландія
17 червня. Кіпр – Грузія

20 червня. Шотландія – Грузія
20 червня. Норвегія – Кіпр

8 вересня. Грузія – Іспанія
8 вересня. Кіпр – Шотландія

12 вересня. Іспанія – Кіпр
12 вересня. Норвегія – Грузія

12 жовтня. Іспанія – Шотландія
12 жовтня. Кіпр – Норвегія

15 жовтня. Норвегія – Іспанія
15 жовтня. Грузія – Кіпр

16 листопада. Кіпр – Іспанія
16 листопада. Грузія – Шотландія

19 листопада. Іспанія – Грузія
19 листопада. Шотландія – Норвегія

Турнірна таблиця

Країна І В Н П РГ О
1 Іспанія 0 0 0 0 0:0 0
2 Норвегія 0 0 0 0 0:0 0
3 Шотландія 0 0 0 0 0:0 0
4 Грузія 0 0 0 0 0:0 0
5 Кіпр 0 0 0 0 0:0 0

Хто виступає

Нідерланди, Франція, Ірландія, Греція, Гібралтар

Календар матчів

24 березня. Гібралтар – Греція
24 березня. Франція – Нідерланди

27 березня. Нідерланди – Гібралтар
27 березня. Ірландія – Франція

16 червня. Гібралтар – Франція
16 червня. Греція – Ірландія

19 червня. Франція – Греція
19 червня. Ірландія – Гібралтар

7 вересня. Нідерланди – Греція
7 вересня. Франція – Ірландія

10 вересня. Ірландія – Нідерланди
10 вересня. Греція – Гібралтар

13 жовтня. Нідерланди – Франція
13 жовтня. Ірландія – Греція

16 жовтня. Греція – Нідерланди
16 жовтня. Гібралтар – Ірландія

18 листопада. Нідерланди – Ірландія
18 листопада. Франція – Гібралтар

21 листопада. Гібралтар – Нідерланди
21 листопада. Греція – Франція

Турнірна таблиця

Країна І В Н П РГ О
1 Нідерланди 0 0 0 0 0:0 0
2 Франція 0 0 0 0 0:0 0
3 Ірландія 0 0 0 0 0:0 0
4 Греція 0 0 0 0 0:0 0
5 Гібралтар 0 0 0 0 0:0 0

Хто виступає

Італія, Англія, Україна, Північна Македонія, Мальта

Календар матчів

23 березня. Італія – Англія
23 березня. Північна Македонія – Мальта

26 березня. Англія – Україна
26 березня. Мальта – Італія

16 червня. Північна Македонія – Україна
16 червня. Англія – Мальта

19 червня. Україна – Мальта
19 червня. Англія – Північна Македонія

9 вересня. Україна – Англія
9 вересня. Північна Македонія – Італія

12 вересня. Італія – Україна
12 вересня. Мальта – Північна Македонія

14 жовтня. Україна – Північна Македонія
14 жовтня. Італія – Мальта

17 жовтня. Мальта – Україна
17 жовтня. Англія – Італія

17 листопада. Італія – Північна Македонія
17 листопада. Англія – Мальта

20 листопада. Україна – Італія
20 листопада. Північна Македонія – Англія

Турнірна таблиця

Країна І В Н П РГ О
1 Італія 0 0 0 0 0:0 0
2 Англія 0 0 0 0 0:0 0
3 Україна 0 0 0 0 0:0 0
4 Північна Македонія 0 0 0 0 0:0 0
5 Мальта 0 0 0 0 0:0 0

Хто виступає

Хорватія, Уельс, Вірменія, Туреччина, Латвія

Календар матчів

25 березня. Вірменія – Туреччина
25 березня. Хорватія – Уельс

28 березня. Уельс – Латвія
28 березня. Туреччина – Хорватія

16 червня. Уельс – Вірменія
16 червня. Латвія – Туреччина

19 червня. Туреччина – Уельс
19 червня. Вірменія – Латвія

11 вересня. Вірменія – Хорватія
11 вересня. Латвія – Уельс

12 жовтня. Хорватія – Туреччина
12 жовтня. Латвія – Вірменія

15 жовтня. Уельс – Хорватія
15 жовтня. Туреччина – Латвія

18 листопада. Латвія – Хорватія
18 листопада. Вірменія – Уельс

21 листопада. Хорватія – Вірменія
21 листопада. Уельс – Туреччина

Турнірна таблиця

Країна І В Н П РГ О
1 Хорватія 0 0 0 0 0:0 0
2 Уельс 0 0 0 0 0:0 0
3 Вірменія 0 0 0 0 0:0 0
4 Туреччина 0 0 0 0 0:0 0
5 Латвія 0 0 0 0 0:0 0

Хто виступає

Польща, Чехія, Албанія, Фарерські острови, Молдова

Календар матчів

24 березня. Молдова – Фарерські острови
24 березня. Чехія – Польща

27 березня. Польща – Албанія
27 березня. Молдова – Чехія

17 червня. Фарерські острови – Чехія
17 червня. Албанія – Молдова

20 червня. Молдова – Польща
20 червня. Фарерські острови – Албанія

7 вересня. Польща – Фарерські острови
7 вересня. Чехія – Албанія

10 вересня. Албанія – Польща
10 вересня. Фарерські острови – Молдова

12 жовтня. Фарерські острови – Польща
12 жовтня. Албанія – Чехія

15 жовтня. Польща – Молдова
15 жовтня. Чехія – Фарерські острови

17 листопада. Польща – Чехія
17 листопада. Молдова – Албанія

20 листопада. Чехія – Молдова
20 листопада. Албанія – Фарерські острови

Турнірна таблиця

Країна І В Н П РГ О
1 Польща 0 0 0 0 0:0 0
2 Чехія 0 0 0 0 0:0 0
3 Албанія 0 0 0 0 0:0 0
4 Фарерські острови 0 0 0 0 0:0 0
5 Молдова 0 0 0 0 0:0 0

Хто виступає

Бельгія, Австрія, Швеція, Азербайджан, Естонія

Календар матчів

24 березня. Австрія – Азербайджан
24 березня. Швеція – Бельгія

27 березня. Австрія – Естонія
27 березня. Швеція – Азербайджан

17 червня. Бельгія – Австрія
17 червня. Азербайджан – Естонія

20 червня. Естонія – Бельгія
20 червня. Австрія – Швеція

9 вересня. Азербайджан – Бельгія
9 вересня. Естонія – Швеція

12 вересня. Бельгія – Естонія
12 вересня. Швеція – Австрія

13 жовтня. Австрія – Бельгія
13 жовтня. Естонія – Азербайджан

16 жовтня. Бельгія – Швеція
16 жовтня. Азербайджан – Австрія

16 листопада. Азербайджан – Швеція
16 листопада. Естонія – Австрія

19 листопада. Бельгія – Азербайджан
19 листопада. Швеція – Естонія

Турнірна таблиця

Країна І В Н П РГ О
1 Бельгія 0 0 0 0 0:0 0
2 Австрія 0 0 0 0 0:0 0
3 Швеція 0 0 0 0 0:0 0
4 Азербайджан 0 0 0 0 0:0 0
5 Естонія 0 0 0 0 0:0 0

Хто виступає

Угорщина, Сербія, Чорногорія, Болгарія, Литва

Календар матчів

24 березня. Болгарія – Чорногорія
24 березня. Сербія – Литва

27 березня. Угорщина – Болгарія
27 березня. Чорногорія – Сербія

17 червня. Чорногорія – Угорщина
17 червня. Литва – Болгарія

20 червня. Угорщина – Литва
20 червня. Болгарія – Сербія

7 вересня. Сербія – Угорщина
7 вересня. Литва – Чорногорія

10 вересня. Литва – Сербія
10 вересня. Чорногорія – Болгарія

14 жовтня. Угорщина – Сербія
14 жовтня. Болгарія – Литва

17 жовтня. Литва – Угорщина
17 жовтня. Сербія – Чорногорія

16 листопада. Болгарія – Угорщина
16 листопада. Чорногорія – Литва

19 листопада. Угорщина – Чорногорія
19 листопада. Сербія – Болгарія

Турнірна таблиця

Країна І В Н П РГ О
1 Угорщина 0 0 0 0 0:0 0
2 Сербія 0 0 0 0 0:0 0
3 Чорногорія 0 0 0 0 0:0 0
4 Болгарія 0 0 0 0 0:0 0
5 Литва 0 0 0 0 0:0 0

Хто виступає

Данія, Фінляндія, Словенія, Казахстан, Північна Ірландія, Сан-Марино

Календар матчів

23 березня. Казахстан – Словенія 1:2
23 березня. Данія – Фінляндія
23 березня. Сан-Марино – Північна Ірландія

26 березня. Казахстан – Данія
26 березня. Словенія – Сан-Марино
26 березня. Північна Ірландія – Фінляндія

16 червня. Данія – Північна Ірландія
16 червня. Фінляндія – Словенія
16 червня. Сан-Марино – Казахстан

19 червня. Словенія – Данія
19 червня. Фінляндія – Сан-Марино
19 червня. Північна Ірландія – Казахстан

7 вересня. Данія – Сан-Марино
7 вересня. Казахстан – Фінляндія
7 вересня. Словенія – Північна Ірландія

10 вересня. Фінляндія – Данія
10 вересня. Сан-Марино – Словенія
10 вересня. Казахстан – Північна Ірландія

14 жовтня. Данія – Казахстан
14 жовтня. Словенія – Фінляндія
14 жовтня. Північна Ірландія – Сан-Марино

17 жовтня. Сан-Марино – Данія
17 жовтня. Фінляндія – Казахстан
17 жовтня. Північна Ірландія – Словенія

17 листопада. Данія – Словенія
17 листопада. Фінляндія – Північна Ірландія
17 листопада. Казахстан – Сан-Марино

20 листопада. Сан-Марино – Фінляндія
20 листопада. Словенія – Казахстан
20 листопада. Північна Ірландія – Данія

Турнірна таблиця

Країна І В Н П РГ О
1 Словенія 1 1 0 0 2:1 3
2 Данія 0 0 0 0 0:0 0
3 Фінляндія 0 0 0 0 0:0 0
4 Північна Ірландія 0 0 0 0 0:0 0
5 Сан-Марино 0 0 0 0 0:0 0
6 Казахстан 1 0 0 1 1:2 0

Хто виступає

Швейцарія, Ізраїль, Румунія, Косово, Білорусь, Андорра

Календар матчів

25 березня. Білорусь – Швейцарія
25 березня. Ізраїль – Косово
25 березня. Андорра – Румунія

28 березня. Швейцарія – Ізраїль
28 березня. Румунія – Білорусь
28 березня. Косово – Андорра

16 червня. Андорра – Швейцарія
16 червня. Білорусь – Ізраїль
16 червня. Косово – Румунія

19 червня. Швейцарія – Румунія
19 червня. Ізраїль – Андорра
19 червня. Білорусь – Косово

9 вересня. Косово – Швейцарія
9 вересня. Румунія – Ізраїль
9 вересня. Андорра – Білорусь

12 вересня. Швейцарія – Андорра
12 вересня. Ізраїль – Білорусь
12 вересня. Румунія – Косово

12 жовтня. Ізраїль – Швейцарія
12 жовтня. Білорусь – Румунія
12 жовтня. Андорра – Косово

15 жовтня. Швейцарія – Білорусь
15 жовтня. Косово – Ізраїль
15 жовтня. Румунія – Андорра

18 листопада. Швейцарія – Косово
18 листопада. Ізраїль – Румунія
18 листопада. Білорусь – Андорра

21 листопада. Румунія – Швейцарія
21 листопада. Андорра – Ізраїль
21 листопада. Косово – Білорусь

Турнірна таблиця

Країна І В Н П РГ О
1 Швейцарія 0 0 0 0 0:0 0
2 Ізраїль 0 0 0 0 0:0 0
3 Румунія 0 0 0 0 0:0 0
4 Косово 0 0 0 0 0:0 0
5 Білорусь 0 0 0 0 0:0 0
6 Андорра 0 0 0 0 0:0 0

Хто виступає

Португалія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Люксембург, Словаччина, Ліхтенштейн

Календар матчів

23 березня. Боснія і Герцеговина – Ісландія
23 березня. Португалія – Ліхтенштейн
23 березня. Словаччина – Люксембург

26 березня. Ліхтенштейн – Ісландія
26 березня. Люксембург – Португалія
26 березня. Словаччина – Боснія і Герцеговина

17 червня. Португалія – Боснія і Герцеговина
17 червня. Люксембург – Ліхтенштейн
17 червня. Ісландія – Словаччина

20 червня. Ісландія – Португалія
20 червня. Боснія і Герцеговина – Люксембург
20 червня. Ліхтенштейн – Словаччина

8 вересня. Словаччина – Португалія
8 вересня. Боснія і Герцеговина – Ліхтенштейн
8 вересня. Люксембург – Ісландія

11 вересня. Португалія – Люксембург
11 вересня. Ісландія – Боснія і Герцеговина
11 вересня. Словаччина – Ліхтенштейн

13 жовтня. Ліхтенштейн – Боснія і Герцеговина
13 жовтня. Португалія – Словаччина
13 жовтня. Ісландія – Люксембург

16 жовтня. Боснія і Герцеговина – Португалія
16 жовтня. Люксембург – Словаччина
16 жовтня. Ісландія – Ліхтенштейн

16 листопада. Ліхтенштейн – Португалія
16 листопада. Люксембург – Боснія і Герцеговина
16 листопада. Словаччина – Ісландія

19 листопада. Португалія – Ісландія
19 листопада. Боснія і Герцеговина – Словаччина
19 листопада. Ліхтенштейн – Люксембург

Турнірна таблиця

Країна І В Н П РГ О
1 Португалія 0 0 0 0 0:0 0
2 Боснія і Герцеговина 0 0 0 0 0:0 0
3 Ісландія 0 0 0 0 0:0 0
4 Люксембург 0 0 0 0 0:0 0
5 Словаччина 0 0 0 0 0:0 0
6 Ліхтенштейн 0 0 0 0 0:0 0