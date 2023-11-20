Украина – Италия – 0:0

В Леверкузене на стадионе "Бай-Арена" состоялся матч заключительного тура квалификации чемпионата Европы 2024 года, в котором сборная Украины принимала национальную команду Италии. "Сине-желтым" для прямой путевки на континентальный форум была необходима исключительно победа, пишет 24 Канал.

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В первом тайме у подопечных Сергея Реброва было несколько моментов, однако "Скуадра Адзурра" значительно больше владела мячом и неоднократно угрожала воротам Анатолия Трубина. К счастью, наш вратарь показывал высококлассную игру, так что на перерыв команды ушли при нулях на табло.

У Украины остается шанс выйти на Евро-2024

После перерыва украинская сборная всеми силами пыталась вырвать победу, важность которой сложно переоценить. Однако слаженные действия итальянцев в обороне дали необходимый результат: команда Лучано Спаллетти сохранила за собой вторую строчку турнирной таблицы группы С.

Следует отметить, что в компенсированное время Михаил Мудрик упал в штрафной после контакта с игроком "лазурных", однако бригада арбитров не увидела в этом эпизоде нарушение правил. Даже после этого украинцы не опустили руки и продолжили атаковать, но безрезультатно.

Италия вслед за Англией вышла на чемпионат Европы. Украина по-прежнему сохраняет шансы выйти на Евро-2024. Для того, чтобы получить путевку на континентальный форум, главной футбольной команде нашей страны необходимо успешно сыграть в стыковых поединках. Надеемся, "Путь В" станет более успешным для "сине-желтых".