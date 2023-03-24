Франция – Нидерланды 4:0

Голы: Гризманн, 2, Упамекано, 8, Мбаппе, 21, 88.

В Европе продолжаются матчи 1 тура квалификации на Евро-2024, который следующим летом пройдет в Германии. Центральная игра пятницы состоялась в Париже, пишет 24 канал.

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Действующим вицечемпионам мира французам противостояла сборная Нидерландов, доходившая в четвертьфинал ЧМ-2022. За это время "оранье" сменили тренера, в команду вернулся Рональд Куман.

Впрочем, первый блин наставника вышел на нет. Команда была совершенно беспомощна против сыгранной команды Дешама. Хозяева забили трижды еще до середины первого тайма.

Уже на второй минуте отличился открывшийся под пас от Мбаппе Антуан Гризманн. Всего через шесть минут уже сам форвард Атлетико выступил в роли ассистента.

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После его подачи со стандарта началась суета в площадке нидерландцев и первым успел среагировать Упамекано, добившего мяч в сетку. Добил же соперников Мбаппе, которому Чуамэни организовал выход один на один с кипером.

При таком голевом преимуществе хозяев Нидерланды все равно строили свои атаки. Впрочем, большинство ударов подопечных Кумана проходили мимо.

Возможно, на атакующую способность "оранье" повлияло отсутствие их главного бомбардира на ЧМ Коди Гакпо, отсутствовавшего из-за отравления.

Тем не менее после перерыва Франция продолжила контролировать игру и не позволила нидерландцам забить хотя бы один мяч. Голландцы имели право на пенальти, но и здесь Депай не смог пробить Меньяна, дважды подряд парировавшего его выстрел.

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Более того, под занавес игры Мбаппе оформил дубль. Подхватив мяч в центре поля после обрезки соперника, Килиан протащил его к площадке, качнул защитников и точно пробил из-под Тимбера в угол ворот.

Для звезды ПСЖ это был 38-й гол в футболке сборной и по этому показателю обошел Карима Бензема и поднялся на пятое место. "Ле бле" без проблем выиграли и вышли в лидеры группы В вместе с Грецией, которая в параллельном матче разобралась с Гибралтаром (3:0).

Видеообзор матча Франция – Нидерланды:

Из других результатов пятницы следует выделить поражение Польши, как провалил выездной матч против Чехии (1:3). В свою очередь Бельгия разгромила шведов благодаря хет-трику Лукаку, а сербы были сильнее Литвы.

Все результаты матчей квалификации Евро-2024 за 24 марта: