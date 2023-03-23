Италия – Англия 1:2

Голы: Ретеги, 56 – Райс, 13, Кейн, 44, (с пен.)

В первом туре квалификации чемпионата Европы встретились главные фавориты группы С – сборные Италии и Англии. Матч имел особый подтекст, поскольку играли действующие чемпион и вицечемпон Европы, пишет 24 Канал.

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Безупречный первый тайм Англии

С первых минут матча инициативу захватили подопечные Гарета Саутгейта. Футболисты сборной Англии чаще оказывались у ворот соперника, создавая проблемы защите "Скуадры адзурры".

Уже в дебюте встречи "Три льва" повели в счете. Опорный хав Вест Хэма Деклан Райс был первым на мяче после удара Кейна и переправил круглого в сетку ворот Доннаруммы.

Видео гола Райса

В конце первой 45-минутки защитник итальянцев Джованни Ди Лоренцо сыграл рукой в собственной штрафной. Арбитр матча после просмотра VAR указал на отметку. Приговор судьи четко выполнил Гарри Кейн, забив свой 54-й гол за сборную. Таким образом, форвард Тоттенхэма стал лучшим бомбардиром "Трех львов".

Видео гола Кейна

На перерыв команды ушли при преимуществе англичан. Позориться перед собственными болельщиками чемпионы Европы-2020 не имели права. Так что с первых минут второго тайма итальянцы навязали борьбу сборной Англии.

Итальянцы не дожали Англию

На 56-й минуте матча Матео Ретеги вернул интригу в матче. Форвард аргентинского Тигре воспользовался пасом Пеллегрини и сократил разрыв в счете.

Видео гола Ретеги

Гол Ретеги вдохновил итальянцев, закрывших сборную Англии в штрафной. Подопечных Саутгейта словно подменили во втором тайме. За 10 минут до завершения поединка дурацкое удаление получил Люк Шоу, оставив свою команду в меньшинстве.

Казалось, что итальянцы сумеют забить спасательный мяч. Однако сборная Англии смогла сохранить победный счет.

Команда Гарета Саутгейта заработала первые три балла в отборе в ЧЕ-2024. Свой следующий матч Англии сыграет против Украины, а Италия встретится с Мальтой.

Отметим, что в параллельном матче Северная Македония со счетом 2:1 победила Мальту.