Англия – Украина 2:0

Голы: Кейн, 37, Сака, 40

Сборные Англии и Украины провели встречу в рамках отбора к Евро-2024, победителями из которой вышла команда "трех львов". Дебют Руслана Ротаня на тренерском мостике получился очень плохим, пишет 24 Канал.

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Не смогли создать сопротивления

Английская сборная начала поединок крайне живо, а вот украинцы откровенно ожидали чуда в матче. Активные действия впереди Туманного Альбиона и неуверенная игра "сине-желтых", переплетавшаяся с большим количеством брака, принесла англичанам в первом тайме свой результат.

В конце первой половины встречи, а именно на 37-й минуте матча, Гарри Кейн открыл счет, замкнув верховую передачу от Букайо Саки, которому никто не мешал загрузить "круглого" в штрафную сборной Украины. У Гарри было три схожих момента по ходу первого тайма и уже четвертая попытка оказалась удачной для английского форварда.

Второй гол "три льва" не заставили долго ждать, поскольку англичане отличились уже на 40-й минуте встречи. Автором забитого мяча стал тот, кто и ассистировал Кейну, то есть Букайо Сака. Английский вундеркинд шикарным ударом направил "сферу" в левую девятку ворот Анатолия Трубина так, что у того не было шансов спасти сборную Украины. Англичане уверенно атаковали и забивали, а украинцы ничего не могли предложить команде "трех львов".

Во втором тайме англичане с холодной головой доводили до логического завершения поединок – до своей победы. Украинцам же не удалось найти противоядие атакующей игре "трех львов". "Сине-желтым" не удавалось найти гармонии друг с другом, да и брак никуда не исчез.

Однако Руслан Ротань пытался искать выход из ситуации, заменив обоих крайних защитников Николенко и Караваева. Соболь стал на позицию левого защитника, Зинченко на правого, а вот Александра внутри подменил Буяльский. Джокер-Цыганков подменил Мудрика, которому матч откровенно не пошел. Впоследствии на поле также появились Довбик (вместо Яремчука) и Коноплянка (вместо Степаненко).

Таким образом сборная Украины проигрывает в своем дебютном поединке в квалификации к Евро-2024 и ожидает июньских матчей, где будут противостоять сборные Северной Македонии и Мальты. А вот англичане благодаря победе над "сине-желтыми" возглавили отборочную группу.

Видеообзор матча Англия – Украина: