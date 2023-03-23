В четверг, 23 марта, начинается квалификация на чемпионат Европы по футболу 2024 года. Участие в нем примут 53 национальные сборные Старого света.
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В их числе будет и сборная Украины, которая сыграет в сложной группе. Свой путь "сине-желтые" начнут в воскресенье, 26 марта. Тем временем 24 канал предлагает ознакомиться с основными аспектами квалификации Евро-2024.
Формат квалификации
Из 55 членов УЕФА участие в квалификации примут 53 команды. Автоматически на Евро попала страна-хозяйка Германия. В свою очередь Россию не допустили к международным соревнованиям из-за развязывания войны в Украине.
Все участники отбора распределились по десяти группам. В семи из них будет играть по 5 команд, в трех – по 6. На чемпионат Европы гарантировано через квалификацию пройдут 20 команд, а именно победители и вице-чемпионы групп.
|A
Испания
Шотландия
Норвегия
Грузия
Кипр
|B
Нидерланды
Франция
Ирландия
Греция
Гибралтар
|C
Италия
Англия
Украина
С. Македония
Мальта
|D
Хорватия
Уэльс
Армения
Турция
Латвия
|E
Польша
Чехия
Албания
Фарерские о-ва
Молдова
|F
Бельгия
Австрия
Швеция
Азербайджан
Эстония
|G
Венгрия
Сербия
Черногория
Болгария
Литва
|H
Дания
Финляндия
Словения
Казахстан
С. Ирландия
Сан-Марино
|I
Швейцария
Израиль
Румыния
Косово
Беларусь
Андорра
|J
Португалия
Босния
Исландия
Люксембург
Словакия
Лихтенштейн
Украина попала в трудный квинтет, где ее соперниками будут финалисты прошлого Евро – Италия и Англия. Матчи квалификации Евро-2024 пройдут с марта по ноябрь 2023 года.
Плей-офф
Еще три путевки на Евро разыграются из-за плей-офф. Будут сформированы три четвёрки на основе рейтинга прошедшей Лиги наций. Из дивизионов А, В и С в плей-офф попадут по четыре сборные, которые на Евро не вышли из-за отбора. Рейтинг следующий:
|A
|B
|C
|D
|1. Нидерланды
2. Хорватия
3. Испания
4. Италия
5. Дания
6. Португалия
7. Бельгия
8. Венгрия
9. Швейцария
10. Польша
11. Франция
12. Австрия
13. Чехия
14. Англия
15. Уэльс
|1. Израиль
2. Босния
3. Сербия
4. Шотландия
5. Финляндия
6. Украина
7. Исландия
8. Норвегия
9. Словения
10. Ирландия
11. Албания
12. Черногория
13. Румыния
14. Швеция
15. Армения
|1. Грузия
2. Греция
3. Турция
4. Казахстан
5. Люксембург
6. Азербайджан
7. Косово
8. Болгария
9. Фарерские о-ва
10. С. Македония
11. Словакия
12. С. Ирландия
13. Кипр
14. Беларусь
15. Литва
16. Гибралтар
|Эстония
Итак, как определяются команды для участия в плей-офф:
- выделенные жирным сборные гарантированно получат места в плей-офф, если не выйдут на Евро из-за квалификации
- если одна из команд, выделенных жирным, выходит на Евро, ее место в плей-офф достается лучшей сборной Лиги D (это Эстония)
- в случае, если Эстония вышла на Евро или уже получила место в плей-офф, путевка предоставляется лучшей по рейтингу сборной по тому же дивизиону.
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К примеру, если Израиль проходит квалификацию, его место в плей-офф достается Финляндии. Если еще и Сербия выйдет на Евро, то в плей-офф попадет Украина.
Также в дивизионе А может возникнуть ситуация, что на Евро из-за квалификации отберутся 12 и более сборных, то есть в плей-офф Пути А попадет менее 4-х команд. В таком случае к ним присоединят Эстонию или же лучшие из занятых команд Лиги В.
Когда будут сформированы три четверки, будет проведена жеребьевка. В каждом квартете пройдут полуфиналы, победители которых в финале плей-офф разыграют пропуска на сам финальный турнир.
Календарь квалификации Евро-2024
Все матчи квалификации разбиты на десять туров. В группах по 5 команд будет восемь игровых дней, еще два тура у каждой команды будет отдых. К примеру, Украина будет пропускать первый и девятый туры.
|СТАДИЯ
|ДАТЬ
|1 тур
|23-25 марта 2023
|2 тур
|26-28 марта 2023
|3 тур
|16-17 июня 2023
|4 тур
|19-20 июня 2023
|5 тур
|7-9 сентября 2023
|6 тур
|10-12 сентября 2023
|7 тур
|12-14 октября 2023
|8 тур
|15-17 октября 2023
|9 тур
|16-18 ноября 2023
|10 тур
|19-21 ноября 2023
|Плей-офф, полуфиналы
|21 марта 2024
|Плей-офф, финалы
|25 марта 2024
Календарь в группе сборной Украины выглядит следующим образом:
- 23 марта. Италия – Англия
- 23 марта. Северная Македония – Мальта
- 26 марта. Англия – Украина
- 26 марта. Мальта – Италия.
- 16 июня. Северная Македония – Украина
- 16 июня. Англия – Мальта
- 19 июня. Украина – Мальта
- 19 июня. Англия – Северная Македония
- 9 сентября. Украина – Англия
- 9 сентября. Северная Македония – Италия
- 12 сентября. Италия – Украина
- 12 сентября. Мальта – Северная Македония.
- 14 октября. Украина – Северная Македония
- 14 октября. Италия – Мальта
- 17 октября. Мальта – Украина
- 17 октября. Англия – Италия
- 17 ноября. Италия – Северная Македония
- 17 ноября. Англия – Мальта
- 20 ноября. Украина – Италия
- 20 ноября. Северная Македония – Англия
В настоящее время УЕФА требует от Украины проводить номинально домашние матчи в других странах из-за войны с Россией. Европейский орган отменит решение после победы нашей страны и соблюдения гарантий безопасности на нашей территории.
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Финальная часть Евро-2024
Сам чемпионат Европы пройдет летом следующего года в Германии. Именно эту страну в 2018 году избрали на Исполкоме УЕФА, когда 12 голосов были отданы немцам, а 4 – Турции. Турнир состоится с 14 июня по 14 июля 2024 года..
|СТАДИЯ
|ДАТЬ
|Группа, 1 тур
|14-18 июня 2024
|Группа, 2 тур
|19-22 июня 2024
|Группа, 3 тур
|23-26 июня 2024
|1/8 финала
|29 июня – 2 июля 2024
|1/4 финала
|5-6 июля 2024
|1/2 финала
|9-10 июля 2024
|Финал
|14 июля 2024
Матчи Евро-2024 примут десять стадионов по всей Германии:
- Берлин, "Олимпиаштадион"
- Мюнхен, "Альянц Арена"
- Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"
- Штутгарт, "Мерседес Бенц Арена"
- Франкфурт-на-Майне, "Дойче Банк Парк"
- Гельзенкирхен, "Фелтинс Арена"
- Гамбург, "Фолькспаркштадион"
- Дюссельдорф, "Меркур Шпильарена"
- Кельн, "Райн Энерги Штадион"
- Лейпциг, "Ред Булл Арена"
На турнире сыграют 24 сборные: Германия, чемпионы и вице-чемпионы квалификационных групп (20 команд) и три победителя плей-офф Они будут разделены на шесть групп по 4 команды, сыграющие между собой в один круг
В 1/8 финала попадут по две топ-команды квартетов, а также четыре лучшие сборные из шести, которые окажутся на третьем месте. Финал пройдет 14 июля в Берлине.
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Прогноз букмекеров
Эксперты не верят в выход Украины на Евро-2024 именно из-за квалификации. На это событие выставлен коэффициент 9,00, в то время как проход Англии оценивается в 1,90, а в Италии – в 2,20. Впрочем, еще будет шанс на путевку благодаря плей-офф.
Что касается фаворитов Евро-2024, то букмекеры дают больше шансов Германии. На страну-хозяйку можно поставить за 6,00. Ее основными конкурентами считаются Франция и Англия. В свою очередь на Украину выставлен коэффициент 80,00 (18-й показатель).
Главные фавориты Евро-2024:
- Германия – 6,00
- Франция – 7,50
- Англия – 8,00
- Испания – 8,50
- Италия 10,00
- Нидерланды – 12,00
- Бельгия – 13,00
- Португалия – 13,00
- Дания – 17,00
- Хорватия 25,00