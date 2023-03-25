Армения – Турция 1:2

Голы: Кабак, 10 (авт.) – Кёкчу, 34, Актюркоглу, 64

Поединок начался очень удачно для подопечных Александра Петракова. Уже на 10-й минуте счет стал 1:0 в пользу хозяев. Зелараян прострелил во вратарскую соперника, мяч не дошел до единственного нападающего Армении, за то нашел ногу защитника Турции Кабака, который срезал круглого в собственные ворота, пишет 24 Канал.

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Украинский наставник очень радовался даже такому забитому голу своей новой команды.

Активность Турции была вознаграждена. На 34-й минуте счет на табло стал 1:1. Кокчу бильярдным ударом из-за пределов штрафной попал в нижний угол ворот Бегларяна. Радость Петракова продолжалась ровно 24 минуты.

Первая часть матча закончилась ничьей 1:1.

После перерыва гости продолжали создавать остроту у армянских ворот. На 64-й минуте Турция достигла своего и впервые в поединке повела в счете 1:2.

Все началось с нарушения правил в центре поля. Турки быстро разыграли стандарт и одной передачей вывели Актюркоглу один на один с голкипером, которого легко обыграл футболист сборной Турции. Защита Армении не ожидала такого паса, поэтому допустил грубую ошибку на собственной части поля.

До финального свистка обе сборные создали немало моментов, но забить любой из них больше так и не удалось.

В итоге – 1:2, волевая победа Турции. Петраков с поражения дебютировал во главе Армении.

Напомним, что перед поединком Александр Васильевич был подвергнут критике со стороны украинских экспертов и болельщиков. Все по вызову нескольких футболистов, играющих в чемпионате вражеской России.

Армения – Турция: видеообзор матча