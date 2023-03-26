Казахстан – Дания 3:2

Голы: Зайнутдинов, 74, Тагиберген, 86, Аймбетов, 89 – Гейлунд, 21, 36

Сборные Казахстана и Дании провели встречу в рамках второго тура квалификации к Евро-2024, из которой победителями неожиданно вышли "ястребы". Казахи устроили настоящий праздник для своих фанатов и шок для болельщиков датчан. 24 Канал.

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Игра до последней минуты

"Багряная гвардия" к матчу подошла не только в роли фаворита встречи, но и всей группы, поскольку они сеялись из первой корзины. К тому же датчане в матче первого одолели сборную Финляндии (3:1), в конце дожав своего соперника. А вот казахи свой первый поединок проиграли сборной Словении (1:2), поэтому у них горели глаза, чтобы брать хоть какие-нибудь очки.

Первый тайм для сборной Дании выдался на "ура", поскольку по итогам первой половины "красная гвардия" вела в матче с двигателем 0:2. Дублем отличился юный нападающий датчан Расмус Гейлунд, сперва на 21-й минуте, увидев, что вратарь казахов вышел из ворот, блестящим ударом опрокинул голкипера соперника. А уже на 36-й минуте матча 20-летний форвард после суматохи в штрафной площадке Казахстана подхватил мяч и с легкостью переправил его в сетку ворот.

"Ястребы" же решили подержать интригу до последней пятнадцатиминутки. Уже на 74-й встрече казахи начали свое победное шествие, получив право пробить одиннадцатиметровый удар. Бахтиор Зайнутдинов в свою очередь отправил "кожаного" в "девятку", подарив своей стране надежду.

Казахи верили в свои силы и уже на 86-й минуте матча Асхат Тагиберген выровнял вес матча. Футболист "ястребов" добрался до мяча и сильно пробил издалека, приняв правильное решение, поскольку "сфера" залетела в правую "девятку" ворот, превратив счет в табло на 2:2.

Но вот настоящая феерия на стадионе прошла на 89-й минуте встречи, поскольку казахи довели свой камбек до реальности. Аббат Аймбетов забил из довольно сложного положения, высоко выпрыгнув и мощным ударом головой заперев навес. Трибуны бесились от счастья.

Таким образом, казахи одержали свою первую победу в отборе и нанесли дебютное поражение датчанам. "Ястребы" продемонстрировали на что они способны, а вот данцам пора взяться за голову и играть до самого конца.

Видеообзор матча Казахстан – Дания: