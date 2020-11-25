Лионель Месси отреагировал на известие о смерти другого легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

Месси и Марадона были в довольно хороших отношениях. Ведь Марадона в свое время возглавлял сборную Аргентины, где выступал Месси. Правда достичь хоть какого-то результата с командой Марадоне так и не удалось.

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Кроме того, Месси является крестным отцом внука Марадоны – сына его дочери Джанинны и футболиста Серхио Агуэро.

И когда в начале ноября Марадона попал в больницу, Месси был одним из тех, кто выразил ему слова поддержки.

25 ноября 2020 Диего Марадона умер.

"Очень печальный день для всех аргентинцев и для футбола. Он оставляет нас, но не идет, потому что Диего вечен. Я храню все прекрасные моменты, пережитые с ним, и я хочу воспользоваться возможностью, чтобы выразить свои соболезнования всей его семье и друзьям. Покойся с миром", – написал Месси в инстаграм.

Диего Марадона умер 25 ноября. Ему стало плохо. Врачи не смогли его реанимировать.