Он оставляет нас, но не идет, потому что Диего вечный, – Месси о смерти Марадоны
Лионель Месси отреагировал на известие о смерти другого легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.
Месси и Марадона были в довольно хороших отношениях. Ведь Марадона в свое время возглавлял сборную Аргентины, где выступал Месси. Правда достичь хоть какого-то результата с командой Марадоне так и не удалось.
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Кроме того, Месси является крестным отцом внука Марадоны – сына его дочери Джанинны и футболиста Серхио Агуэро.
И когда в начале ноября Марадона попал в больницу, Месси был одним из тех, кто выразил ему слова поддержки.
25 ноября 2020 Диего Марадона умер.
"Очень печальный день для всех аргентинцев и для футбола. Он оставляет нас, но не идет, потому что Диего вечен. Я храню все прекрасные моменты, пережитые с ним, и я хочу воспользоваться возможностью, чтобы выразить свои соболезнования всей его семье и друзьям. Покойся с миром", – написал Месси в инстаграм.
Диего Марадона умер 25 ноября. Ему стало плохо. Врачи не смогли его реанимировать.
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