Главный тренер сборной Украины и легендарный футболист Андрей Шевченко прокомментировал смерть Диего Марадоны. Легендарный футболист умер 25 ноября на 60 году жизни.

Андрей Шевченко отреагировал на сообщение о смерти экс-форварда сборной Аргентины Диего Марадоны в инстаграме.

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Вечная легенда

Шевченко написал, что вдохновлялся Марадоной, который своей игрой дарил ему улыбку.

Ты всегда дарил мне эмоции и улыбки. Ничто не отменит того, что ты сделал для всех, кто любит футбол. Покойся с миром, вечная легенда,

– написал Шевченко в инстаграме.

Умер Диего Марадона: главное

Бывший капитан сборной Аргентины по футболу, лидер "Наполи" и "Барселоны" Диего Марадона умер 25 ноября.

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Недавно аргентинца госпитализировали с кровоизлиянием в мозг. Бывший футболист перенес операцию.

25 ноября Марадоны стало плохо в его доме в районе Сан-Андрес. Несколько карет "скорой" подъехали, чтобы оказать ему помощь, но спасти Диего не удалось.

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В Аргентине из-за смерти Марадоны объявили трехдневный траур. С легендарным футболистом прощается весь спортивный мир.