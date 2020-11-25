В Аргентине объявили трехдневный траур: как весь мир оплакивает смерть Диего Марадоны
В среду, 25 ноября, весь мир всколыхнула скорбная весть – умер один из лучших футболистов XX века Диего Марадона.
Его смерть не оставила равнодушным никого, кто любит футбол. Он был слишком неординарным лицом в этом мире.
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Слова соболезнования выразили в сборной Аргентины по футболу. Марадона был капитаном в сборной и привел ее к победе на Чемпионате мира 1986 года.
В Аргентине из-за смерти Марадоны объявили трехдневный траур.
Свои слова соболезнования выразили и два футбольных клуба, в которых Марадона оставил свой след – испанская "Барселона" и итальянский "Наполи".
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"Смерть Диего Марадоны – это сокрушительный удар как для Неаполя, так и для клуба", – заявили в "Наполи".
Стоит отметить, что именно с Марадоной в составе "Наполи" в последний раз становился чемпионом Италии.
На официальном твиттере чемпионата Испании Марадону назвали легендой, опубликовав моменты его выступления в Ла Лиге.
Свои слова соболезнования выразили и другие футбольные клубы, против которых Марадоне приходилось играть. А также те, с которыми Марадона был в дружеских отношениях. Ведь аргентинец умел заводить друзей где угодно.
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Вратарь Икер Касильяс назвал это "печальным днем для футбола".
У Марадоны было немало фанатов и в Украине.
"Одним гением на земле стало меньше", – написал бывший футболист сборной Украины Максим Калиниченко.
Главный редактор "Футбол 24" Олег Бабий вспоминает одну из цитат Марадоны.
А журналист Игорь Цыганык заявил, что именно Марадона "влюбил его в футбол".
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