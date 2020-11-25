В среду, 25 ноября, весь мир всколыхнула скорбная весть – умер один из лучших футболистов XX века Диего Марадона.

Его смерть не оставила равнодушным никого, кто любит футбол. Он был слишком неординарным лицом в этом мире.

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Слова соболезнования выразили в сборной Аргентины по футболу. Марадона был капитаном в сборной и привел ее к победе на Чемпионате мира 1986 года.

Hasta siempre, Diego.



Serás #Eterno en cada corazón del planeta fútbol. pic.twitter.com/jcsGP3GlNI — Selección Argentina (@Argentina) November 25, 2020

В Аргентине из-за смерти Марадоны объявили трехдневный траур.

Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos.



Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida. pic.twitter.com/pAf38sRlGC — Alberto Fernández (@alferdez) November 25, 2020

Свои слова соболезнования выразили и два футбольных клуба, в которых Марадона оставил свой след – испанская "Барселона" и итальянский "Наполи".

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"Смерть Диего Марадоны – это сокрушительный удар как для Неаполя, так и для клуба", – заявили в "Наполи".

Per Sempre

Ciao Diego pic.twitter.com/LzppqlBqLV — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2020

Стоит отметить, что именно с Марадоной в составе "Наполи" в последний раз становился чемпионом Италии.

Gràcies per tot, Diego pic.twitter.com/UOvyjxraAj — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) November 25, 2020

На официальном твиттере чемпионата Испании Марадону назвали легендой, опубликовав моменты его выступления в Ла Лиге.

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Descansa en paz, Diego Armando Maradona. pic.twitter.com/8iC7AcOA66 — LaLiga (@LaLiga) November 25, 2020

Свои слова соболезнования выразили и другие футбольные клубы, против которых Марадоне приходилось играть. А также те, с которыми Марадона был в дружеских отношениях. Ведь аргентинец умел заводить друзей где угодно.

Comunicado Oficial: fallecimiento de Diego Armando Maradona#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 25, 2020

We're joining the footballing world in saying farewell to one of the absolute greats.



RIP Diego Maradona pic.twitter.com/n16SGF3KXn — Manchester City (@ManCity) November 25, 2020

One of the very best to grace our game.



RIP Diego Maradona. pic.twitter.com/aucbDkZbML — Everton (@Everton) November 25, 2020

One of the greatest to ever grace our beautiful game.



Farewell, Diego pic.twitter.com/GrowTxX0Xp — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 25, 2020

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Вратарь Икер Касильяс назвал это "печальным днем для футбола".

Día triste para el fútbol. Ha fallecido Maradona. DEP genio de este deporte. #maradios pic.twitter.com/o1oXUFmFPG — Iker Casillas (@IkerCasillas) November 25, 2020

У Марадоны было немало фанатов и в Украине.

"Одним гением на земле стало меньше", – написал бывший футболист сборной Украины Максим Калиниченко.

One of the very best to grace our game.



RIP Diego Maradona. pic.twitter.com/aucbDkZbML — Everton (@Everton) November 25, 2020

Главный редактор "Футбол 24" Олег Бабий вспоминает одну из цитат Марадоны.

"Щоб заспокоїтися, я підняв очі вгору, до неба, але побачив на одній із трибун плакат: "Con la diez? Dios. Хто під десятим номером? Бог".



Diego Maradona

30.10.1960 - 25.11.2020 pic.twitter.com/8Z9LJLRl3h — Олег Бабій (@Gullit_87) November 25, 2020

А журналист Игорь Цыганык заявил, что именно Марадона "влюбил его в футбол".