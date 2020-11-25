В возрасте 60 лет скончался прославленный футболист Диего Марадона. Он бывший капитан сборной Аргентины по футболу.

О смерти Диего Марадоны сообщает издание Clarin.

К теме "Рука Бога" и сравнение с Месси: лучшие голы Диего Марадоны – видео

Известно, что он недавно был госпитализирован в больницу с кровоизлиянием в мозг. Бывший футболист перенес операцию по субдуральной гематоме. Однако 11 ноября его выписали.

Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

Также сообщалось, что 25 ноября Марадона перенес кардиореспираторную остановку в своем доме в районе Сан-Андрес. Несколько машин скорой помощи подъехали к дому, чтобы оказать ему помощь. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Но спасти его не удалось.

Больше о проблемах со здоровьем Марадоны читайте по ссылке.