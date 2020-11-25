Він залишає нас, але не йде, тому що Дієго вічний, – Мессі про смерть Марадони
Ліонель Мессі відреагував на звістку про смерть іншого легендарного аргентинського футболіста Дієго Марадони.
Мессі та Марадона були у доволі хороших стосунках. Адже Марадона свого часу очолював збірну Аргентини, де виступав Мессі. Правда досягти хоч якогось результату з командою Марадоні так і не вдалося.
Варте уваги Помер Дієго Марадона: біографія "Руки бога" й короля Неаполя – фото, відео
Окрім того, Мессі є хресним батьком внука Марадони – сина його доньки Джанінни та футболіста Серхіо Агуеро.
І коли на початку листопада Марадона потрапив до лікарні, Мессі був одним з тих, хто висловив йому слова підтримки.
25 листопада 2020 року Дієго Марадона помер.
"Дуже сумний день для всіх аргентинців і для футболу. Він залишає нас, але не йде, тому що Дієго вічний. Я зберігаю всі прекрасні моменти, пережиті з ним, і я хочу скористатися можливістю, щоб висловити свої співчуття всій його родині та друзям. Спочивай з миром", – написав Мессі в інстаграм.
Дієго Марадона помер 25 листопада. Йому стало погано. Лікарі не змогли його реанімувати.
- В Аргентині оголосили триденну жалобу: як весь світ оплакує смерть Дієго Марадони
- "Рука Бога" та порівняння з Мессі: найкращі голи Дієго Марадони – відео
- Футбол, наркотики та Папа Римський: найяскравіші цитати Дієго Марадони
- Які фільми варто подивитися про Дієго Марадону: список
- Сьогодні я прощаюсь з другом, – Роналду про смерть Марадони
- Ти завжди дарував мені емоції та посмішки: Шевченко про смерть Марадони
Поділитися новиною
-
Він залишає нас, але не йде, тому що Дієго вічний, – Мессі про смерть Марадонисьогодні , 21:00
-
Боксери розірвали чемпіонат Європи в Чорногорії: українці завоювали 15 медалей23 листопада , 10:46
-
Український Мессі: талант "Динамо" обіграв 6 суперників та забив гол-шедевр – відео22 листопада , 13:29