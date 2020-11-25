Ліонель Мессі відреагував на звістку про смерть іншого легендарного аргентинського футболіста Дієго Марадони.

Мессі та Марадона були у доволі хороших стосунках. Адже Марадона свого часу очолював збірну Аргентини, де виступав Мессі. Правда досягти хоч якогось результату з командою Марадоні так і не вдалося.

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Окрім того, Мессі є хресним батьком внука Марадони – сина його доньки Джанінни та футболіста Серхіо Агуеро.

І коли на початку листопада Марадона потрапив до лікарні, Мессі був одним з тих, хто висловив йому слова підтримки.

25 листопада 2020 року Дієго Марадона помер.

"Дуже сумний день для всіх аргентинців і для футболу. Він залишає нас, але не йде, тому що Дієго вічний. Я зберігаю всі прекрасні моменти, пережиті з ним, і я хочу скористатися можливістю, щоб висловити свої співчуття всій його родині та друзям. Спочивай з миром", – написав Мессі в інстаграм.

Дієго Марадона помер 25 листопада. Йому стало погано. Лікарі не змогли його реанімувати.