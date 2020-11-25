У віці 60 років 25 листопада помер Дієго Марадона один з найвідоміших у світі футболістів. У легенди футболу зупинилося серце. Про те, ким був Марадона та як за допомогою своєї "руки бога" він створив один з найбільших скандалів в історії футболу, ми розповімо в його біографії.

О жизни, вредных привычках, а также футбольной карьере Диего Марадоны рассказываем в материале Спорта24.

К слову Умер Диего Марадона

Биография Диего Марадоны

Он родился 30 октября 1960 года в городе Ланусе, что в Аргентине, в семье обычных работников. Диего был пятым ребенком, но первым сыном. Его семья имела итальянские и хорватские корни.

Вместе с ребятами он с детства гонял мяч во дворе, а впоследствии стал самым техничным среди них, поэтому все ребята хотели, чтобы он играл в их команде. Что интересно, сначала он играл последнего защитника и в уже более старшем возрасте Диего стал играть ближе к нападению.

Диего Марадона был женат на Клаудие Вильяфанье, с которой был знаком с юных лет. Впрочем, его неоднократно обвиняли в изменах с аргентинскими и итальянскими звездами и моделями. Сам футболист этого не признавал.

В 1987 году неаполитанка Кристиана Синагра заявила в прессе, что она родила сына от Марадоны. Но тот не явился на суд и отказался проходить тест ДНК.

Парень, который, кстати, тоже получил имя Диего, но с фамилией Синагра, стал профессиональным футболистом и выступал за сборную Италии по пляжному футболу. В 2016 году Марадона таки признал, что это его сын.

Профессиональная карьера легенды аргентинского футбола

Диего Марадона попал в первый свой юношеский клуб всего в 10 лет. Это была молодежка "Архентинос Хуниорс", а партнеры и соперники были на 3 года старше парня. Поэтому тренер даже не верил в его возраст.

Дебютировал во взрослом футболе Диего уже в 16 лет. Всего за клуб он наиграл 167 матчей, забив 116 мячей, пока в 1981 году не перешел в "Бока Хуниорс". Там он задержался недолго и уже через год уехал покорять футбольную Европу.

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Карьера Диего Марадоны в Европе:

Барселона (1982 – 1984) – обладатель "Кубка короля" и Суперкубка Испании,

Наполи (1984 – 1991) – обладатель Кубка и Суперкубка Италии, дважды чемпион Италии, обладатель Кубка УЕФА,

Севилья (1992 – 1993) – без трофеев.

Настоящей легендой он стал и до сих пор остается для неаполитанского клуба. Здесь в Италии до сих пор помнят о Марадоне. Кроме того, он стал чемпионом и вице-чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

Именно победа на мундиале сделала Марадону всемирно знаменитым. Но не только из-за его удачной игры, но и из-за одного из крупнейших скандалов в истории футбола. О нем расскажем ниже.



Граффити с Диего Марадоной в Неаполе / Фото Open Skies

Рука бога или рука мошенника

В 1986 году сборная Аргентины второй раз стала чемпионом мира по футболу. Но все могло быть иначе – латиноамериканцы могли бы вылететь еще в четвертьфинале от Англии, если бы не один эпизод с участием Диего Марадоны.

На 51 минуте матча он выбежал на свидание с вратарем соперника Питером Шилтоном и в верховой борьбе забил мяч рукой. Судья нарушения не заметил и гол засчитал.

Назвать Диего Марадону футбольным джентльменом крайне трудно, поэтому в содеянном он, конечно же, не признался и побежал праздновать. После игры он сказал, что не касался мяча рукой – это была рука бога.

Впрочем, на видео, которые увидел весь мир, заметно, что гол был забит рукой. Поэтому тренер Англии Бобби Робсон заявил, что никакая это не рука бога – это рука мошенника.

"Рука бога", которая прославила Марадону: смотрите видео

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Марадона – тренер

Громко вернулся в футбол Диего Марадона в 2010 году. Тогда он приехал в ЮАР на Чемпионат мира со сборной Аргентины, которую он возглавил за 2 года до того.

Правда, аргентинцы хотя и с неплохим составом, но вылетели в четвертьфинале. Больше всего они запомнились обещанием Марадоны перед турниром о голом забеге по улицам Буэнос-Айреса в случае победы.

Кроме сборной, Марадона возглавлял "Фуджейру" из ОАЭ, а также был председателем правления белорусского "Динамо" из Бреста.



Диего Марадона и Лео Месси на ЧМ 2010 / Фото Sports Illustrated

Диего Марадона – наркоман?

Бывшие коллеги Диего Марадоны вспоминают о нем как о не слишком дисциплинированном игроке. Мол, без помощи клуба он не сдал бы ни один допинг-тест. Все из-за любви футболиста к запрещенным веществам.

Не скрывал этого и сам Марадона. Он утверждал, что принимая кокаин, он делает услугу своим соперникам. К слову, играя за "Наполи", игрок однажды таки "поймал трип". Диего заявил, что его подставили.

"Странное" поведение Диего Марадоны: смотрите видео