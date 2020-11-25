В среду, 25 ноября 2020 года умер Диего Марадона. Весь футбольный мир оплакивает смерть одного из величайших игроков. Среди них и Криштиану Роналду.

К теме Умер Диего Марадона

Скорбные слова Роналду высказал на своей странице в Инстаграм. Он опубликовал совместную фотографию с Марадоной.

"Сегодня я прощаюсь с другом, а мир прощается с вечным гением. Один из лучших за всю историю. Непревзойденный фокусник. Он идет слишком рано, но оставляет наследие без ограничений и пустоту, которая никогда не будет заполнена. Покойся с миром, ас. Тебя никогда не забудут", – написал Роналду.