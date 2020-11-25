Сегодня я прощаюсь с другом, – Роналду о смерти Марадоны
В среду, 25 ноября 2020 года умер Диего Марадона. Весь футбольный мир оплакивает смерть одного из величайших игроков. Среди них и Криштиану Роналду.
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Скорбные слова Роналду высказал на своей странице в Инстаграм. Он опубликовал совместную фотографию с Марадоной.
"Сегодня я прощаюсь с другом, а мир прощается с вечным гением. Один из лучших за всю историю. Непревзойденный фокусник. Он идет слишком рано, но оставляет наследие без ограничений и пустоту, которая никогда не будет заполнена. Покойся с миром, ас. Тебя никогда не забудут", – написал Роналду.
- Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года.
- Вероятной причиной смерти являются проблемы с сердцем. Бывшего футболиста госпитализировали в тяжелом состоянии, но спасти его не удалось.
- В Аргентине объявили трехдневный траур.
- С биографией Диего Марадоны можно ознакомиться по ссылке.
- А по этой ссылке – лучшие голы великого аргентинца.
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