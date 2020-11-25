Скончался легендарный футболист и тренер Диего Марадона. 60-летний аргентинец умер 25 ноября в результате остановки сердца. Марадона – был острым на язык и прославился своими цитатами на весь мир. Самые яркие из них – читайте в подборке 24 канала.

Диего Марадона получил славу благодаря своей игре в итальянском "Наполи". Кроме того, он был чемпионом и вице-чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Именно после победы на мундиале Марадона стал всемирно знаменитым футболистом, пишет 24 канал.

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Однако жизнь легенды не была идеальной. Несмотря на невероятную футбольную карьеру, он страдал от наркотической и алкогольной зависимостей, лечился в психбольнице и постоянно попадал в скандалы. Все периоды своей жизни Марадона был острым на слова и всегда говорил то, что думал.

Самые яркие цитаты легендарного Диего Марадоны

О своей жизни и Аргентине

"Я – футболист, который приносит счастье людям, и этого для меня более чем достаточно".



"Чтобы всего этого достичь, мне пришлось тяжело работать. Если кто-то отрицает этот факт – он может поцеловать меня в задницу".



"Я – актер! Потому что я живу, как мне хочется. Но актерам дают сценарий и они его читают. Правда? А я не читаю. Я так живу, и в этом моя игра".



"Я могу быть белым или черным. Но серым не буду никогда"



"Я аргентинец по самые яйца. Я хочу умереть в своей стране".



"Аргентина – это я".

О футболе

Больше всего цитат у Марадоны о футболе, спортивную карьеру, своих и подопечных игроков. Это и не удивительно, ведь именно футбол занял приоритетное место в его жизни и подарил славу. Марадона, конечно же, не только восхвалял игроков, но и мог жестко раскритиковать.

"Футбол – игра удовольствие и радости, и игроки здесь не должны испытывать стресс. Стресс – это для тех, кто всю жизнь проводит за рабочим столом".



"Даже если это и была рука, то это была рука Бога", – Марадона о своем историческом голе в ворота Англии на ЧМ-1986.



"Нет смысла спорить о том, кто лучше – я или Пеле. Любой скажет, что я".



"Тренеры никогда не побеждают: будь то Марадона, Менотти или Билардо. Настоящими победителями становятся только игроки".



"Я бы отдал руку, чтобы снова работать со сборной. Или даже свою жизнь. Думаю, что у меня есть шанс вернуться на эту должность".



Диего Марадона / pkfoot

Интересные высказывания о футболистах

"Сотни таких же ребят, как Бекхэм, играют по всему третьему миру на пыльных уличных площадках".



"Легче дозвониться к Обаме, чем к Месси".



"Роналду сказал, что он лучший в истории? Скажите ему, пусть перестанет прикалываться".

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О наркотиках

Несмотря на блестящую карьеру, Марадона употреблял наркотики и алкоголь. Бывали даже случаи, когда он под кайфом приходил на матчи. Впоследствии он же и лечился от наркотической зависимости.

"Попробовав наркотики впервые, ты быстро понимаешь: это то, с чем тебе скоро придется сражаться каждый день. Они вызывают эйфорию – такую, как будто ты только что выиграл чемпионат. И вот ты уже думаешь: какая разница, что будет завтра, ведь сегодня я чемпион."



"Я просрал все, что у меня было. Теперь я просто хочу наслаждаться семейной жизнью".



"В психиатрической клинике, где я лечился, один считал себя Наполеоном, а другой – Сан-Мартином. Мне никто не верил, что я – Марадона".

О семье

К сожалению, любовь к наркотикам и "легкой" жизни отразилась и на личной жизни Марадоны.

"Наркотики заставили меня пропустить самое важное: рост дочерей. И этого я себе не прощу никогда".



"Я признаю только двух своих детей – Далма и Джанин. Все другое является продуктом моих денег и ошибок".



"Я никогда не изменял своей жене. Но если бы это и произошло, я ни за что не признался бы в этом".



"Мать думает, что я лучший. А я никогда не спорю с матерью".





Диего Марадона со своей семьей / Фото Getty images

О религии

Марадона никогда не скрывал, что является ярым христианином и говорил, что Бог помогает ему в карьере. Однако несмотря на это он отрицательно относился к руководству церкви.

"Господь наделил меня хорошей игрой. Вот почему я каждый раз крещусь, когда выхожу на поле. Мне кажется, я подведу его, если не сделаю этого".



"Ватикан для меня – это сплошная ложь".



"Да, я пошел против Папы Римского. Приехал в Ватикан и увидел крышу из золота. И услышал, как Папа говорит о том, что Церковь заботится о бедных детях ... Но, черт побери, продай крышу, сделай хоть что-нибудь!".



Диего Марадона с Папой Римским / Фото Getty images

О политиках и любови к Путину

Диего Марадона никогда не был политиком и объяснил это тем, что не может воровать у простых людей.

"Я в какой-то степени лучше политиков: они публичные люди, а я – популярный".



"В моей стране политики обогащаются, а люди не получают от них ничего. Мне много раз предлагали пойти в политику, а я сказал им "нет", потому что я не гожусь для того, чтобы воровать у людей".



"Политики в мире с помощью денег побеждают на выборах, а Фидель победил всех с помощью винтовки. Потому что у него есть яйца! Я люблю Кубу!".



"Владимир Путин – мой кумир. У меня дома есть фотографии на стене. Рядом висят портреты Фиделя Кастро и Путина".



Диего Марадона с Владимиром Путиным / Фото Getty images

... и даже о своей смерти

"Если я умру, я снова появлюсь на свет Диего Армандо Марадоной. Я футболист, который приносит счастье людям, и этого для меня более чем достаточно".

Светлая память легендарному Диего Марадоне.