Диего Армандо Марадона успел за свою жизнь сыграть в ведущих клубах Европы – "Барселоне" и "Наполи", тренировал сборную Аргентины и даже снялся в нескольких фильмах. Спорт 24 вспоминает фильмы о легендарном аргентинце.

Maradona, la mano di Dio

30 марта 2007 года вышел биографический фильм о Марадоне итальянского режиссера Марко Ризи, Maradona, la mano di Dio. Об этом сообщает 24 канал.

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В этом фильме рассказывается о "руке Бога". Именно так Диего Марадона назвал свой гол в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года, когда он рукой забил Англии.

Фильм полностью основан на реальных событиях из жизни одного из величайших футболистов прошлого века.

Смотрите видео легендарного гола Марадоны рукой

"Марадона"

В 2008 году вышел фильм "Марадона" известного сербского режиссера Эмира Кустурицы. Марадона глазами Кустурицы предстает перед зрителями не только как популярный спортсмен, но и как обычный человек.

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Здесь и борьба с наркозависимостью, и дружба с известными политиками (президентом Венесуэлы Уго Чавесом, кубинским лидером Фиделем Кастро), и семья Диего.

Впервые картина режиссера Эмира Кустурицы была представлена в 2008 году на 61-м Каннском кинофестивале. В камео снялся сам Марадона.

Смотрите трейлер фильма Марадона

"Диего Марадона"

В 2019 году вышел британский документальный фильм оскароносного режиссера Азифа Кападии. Документальный фильм рассказывает о жизни аргентинца.

Кападия известен по фильмам о Сенне и Эми. По словам режиссера, фильм о Марадоне стал завершающей частью трилогии о детях-гениях и славе.

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Кинолента была смонтирована из пятисот часов личного архивного видео Марадоны, львиная доля которого ранее не демонстрировалась, и рассказывает не столько о футболе, сколько о судьбе и жизни главного персонажа.

Картина была представлена на Каннском фестивале, не принимая участия в основном конкурсе. В многочисленных отзывах зрители высоко оценивают талант режиссера, который смог передать всю многогранность и противоречие характера главного героя, показав его одновременно и богом, и негодяем.

Смотрите трейлер фильма "Диего Марадона"