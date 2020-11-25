Отошел в вечность один из самых легендарных футболистов мира Диего Марадона. Спорт 24 вспоминает лучшие голы "Золотого мальчика".

Марадону часто сравнивают с Лионелем Месси, ведь оба выиграли почти все на клубном уровне, пишет24 канал. Но у Марадоны есть один знаковый титул, которого до сих пор нет у Месси – золотая медаль чемпиона мира (1986).

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Недавно в УЕФА вспоминали пятерку лучших голов Марадоны на чемпионатах мира. В топ-5 вошли мячи в ворота Италии, Венгрии, Греции, Бельгии и фантастический прорыв с удивительным мячом Англии.

Топ-5 голов Марадоны на чемпионатах мира – видео

Рука бога

В 1/4 финала чемпионата мира 1986 года Аргентина встречалась с Англией. Матч проходил 22 июня на стадионе "Ацтека" в Мехико. На 51-й минуте Марадона открыл счет.

Стив Ходж неудачно отбил мяч на своего вратаря Питера Шилтона, и Марадона своей левой рукой, опередив вратаря, переправил мяч в ворота.

Арбитр встречи нарушения правил не зафиксировал. Этот гол вызвал драку на трибунах: англичане напали на аргентинцев. После игры Диего сказал:"Я не коснулся мяча, это была Рука Бога".

Видео скандального гола

Едва ли не наибольшую славу Марадона снискал в Италии, где выступал за "Наполи". В неаполитанском клубе Марадона сыграл 188 матчей и забил 81 гол.

Аргентинец дважды приводил "Наполи" к "Скудетто" – чемпионство в Италии – в сезоне 1986/87 и 1989/90. Что интересно, с того времени "Наполи" еще ни разу не становился чемпионом Италии.

Серия А вспомнила лучшие моменты легендарного аргентинца в итальянском чемпионате.

Видео лучших моментов Марадоны в Серии А

Марадона, как и Лионель Месси, успел поиграть за "Барселону". В отличие от Лео, который продолжает играть в Испании, Диего провел в Барселоне два года – с 1982 до 1984-го.

Впрочем, "Барселона" все равно сравнила игру обоих выдающихся аргентинцев.

Сравнение Месси и Марадоны в "Барселоне" – видео