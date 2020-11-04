Месси поддержал Марадону, которому сделали срочную операцию на мозге
Легенда мирового футбола Диего Марадона был госпитализирован. Ему была сделана операция на головном мозге. Слова поддержки Марадоне выразил футболист Лионель Месси.
Месси опубликовал совместную фотографию с Марадоной в инстаграме.
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"Всех сил мира тебе, Диего. Я и вся моя семья хотим увидеть тебя в здравии как можно скорее. От души обнимаю", – подписал фотографию Месси.
Что известно о состоянии здоровья Марадоны
- Диего Марадона попал в больницу через три дня после празднования своего 60-летия. Юбилей он отметил 30 октября 2020 года.
- Сначала сообщалось, что причиной госпитализации стала депрессия у бывшего футболиста.
- Марадону отвезли в больницу близ Буэнос-Айреса по просьбе его личного врача. Последний решил, что там будет проще оценить общее состояние здоровья экс-футболиста.
- Однако впоследствии стало известно, что Диего Марадона перенес срочную операцию на головном мозге. У него ранее диагностировали субдуральную гематому.
С Месси Марадона пересекался во время работы в сборной Аргентины. Марадона возглавлял "альбиселесте" в 2008 – 2010 годах.
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