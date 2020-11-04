Легенда мирового футбола Диего Марадона был госпитализирован. Ему была сделана операция на головном мозге. Слова поддержки Марадоне выразил футболист Лионель Месси.

Месси опубликовал совместную фотографию с Марадоной в инстаграме.

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"Всех сил мира тебе, Диего. Я и вся моя семья хотим увидеть тебя в здравии как можно скорее. От души обнимаю", – подписал фотографию Месси.

Что известно о состоянии здоровья Марадоны

Диего Марадона попал в больницу через три дня после празднования своего 60-летия. Юбилей он отметил 30 октября 2020 года.

Сначала сообщалось, что причиной госпитализации стала депрессия у бывшего футболиста.

Марадону отвезли в больницу близ Буэнос-Айреса по просьбе его личного врача. Последний решил, что там будет проще оценить общее состояние здоровья экс-футболиста.

Однако впоследствии стало известно, что Диего Марадона перенес срочную операцию на головном мозге. У него ранее диагностировали субдуральную гематому.

С Месси Марадона пересекался во время работы в сборной Аргентины. Марадона возглавлял "альбиселесте" в 2008 – 2010 годах.