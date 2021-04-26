Динамо – чемпион Украины

25 апреля Динамо официально оформило досрочную победу в украинской Премьер-лиге (УПЛ) сезона-2020/2021. Динамо 16 раз в своей истории стало чемпионом Украины.

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Киевляне в 23 туре УПЛ разгромили Ингулец (5:0), который проводит дебютный сезон в элите украинского футбола. Динамо в 22 туре победило Шахтер и увеличило преимущество до 10 очков над "горняками".

Поэтому победа Динамо в матче против Ингульца гарантировала киевлянам чемпионство за 3 тура до завершения сезона. Также киевлян устроила бы неудача Шахтера в игре против Александрии.

В итоге Динамо свой матч выиграло, а Шахтер сенсационно проиграл Александрии. Теперь команды разделяют 13 очков. Однако Шахтеру еще нужно защитить второе место от посягательств Зари.

Благодаря победе в чемпионате Украины Динамо гарантировало себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

Дата возвращения Ломаченко

Украинский боксер Василий Ломаченко уже летом 2021 года вернется на ринг. Его соперником станет японец Масайоши Накатани.

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Василий Ломаченко попытается реабилитироваться в глазах украинских поклонников после болезненного поражения от американца Теофимо Лопеса. Уже 26 июня украинец вернется на ринг.

Бой против японца Масойоши Накатани состоится на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе, штат Невада. (США). Основным транслятором поединка будет американская телевизионная платформа ESPN.

О бое сообщил сам Ломаченко в своих соцсетях. Наш боксер выложил фото и лаконично подписал его: "Официальный бой 26 июня в Лас-Вегасе".

Золото Радивилова на Евро-2021

Сборная Украины по спортивной гимнастике заняла 4 место в общекомандном медальном зачете чемпионата Европы в швейцарском Базеле.

На счету нашей команды 3 награды. "Золото" в опорном прыжке 25 апреля завоевал Игорь Радивилов. Для Радивилова это второе подряд "золото" на чемпионатах Европы. В 2021 году он приехал в статусе действующего чемпиона Европы в опорном прыжке.

28-летний украинец получил 11 медаль чемпионатов Европы.

Анастасия Бачинская 25 апреля стала третьей в упражнениях на бревне. Украина не должна была выступать в финале, но воспользовалась статусом второй запасной. Бачинская смогла выступить в финале из-за отказа двух участниц.

Бачинская получила первую личную награду чемпионата Европы.

Илья Ковтун еще 23 апреля сенсационно стал бронзовым призером в многоборье.

Манчестер Сити выиграл Кубок английской лиги

Манчестер Сити украинца Александра Зинченко завоевал первый трофей сезона-2020/2021. "Горожане" выиграли Кубок английской лиги.

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В финале подопечные Пепа Гвардиолы встретились с лондонским Тоттенхэмом. Судьбу игры решил единственный гол Эмерика Ляпорта на 82 минуте поединка.

Манчестер Сити в четвертый раз подряд выиграл Кубок английской лиги!

Украинский футболист Александр Зинченко, к сожалению, провел весь матч на скамейке запасных. Однако это не помешало игроку сборной Украины выиграть уже 8 кубок в составе английского клуба.