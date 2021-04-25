Динамо – Ингулец 5:0
Голы: Забарный, 4, Беседин, 14, Цыганков, 48, 71, Попов, 82
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- Динамо в 22 туре победило Шахтер и увеличило преимущество до 10 очков над "горняками". Поэтому уже в игре с Ингульцем подопечные Мирчи Луческу могли досрочно стать чемпионами Украины. Для этого нужно было выиграть у Ингульца, или сыграть не хуже Шахтера, который параллельно играл против Александрии.
Чемпионская победа Динамо
Видео гола Забарного
На 9 минуте Де Пена мог записать второй ассист в свой актив. Его прострел с левого фланга замкнул Артем Беседин. Но нападающий Динамо не попал в ворота.
Еще через 3 минуты Де Пена исполнил очередной гениальный пас. Динамо заработало штрафной, и пока все игроки ждали навеса, Де Пена отдал скрытый вертикальный пас на Виталя Буяльского. Хавбек избежал офсайда и пробил в голкипера.
Видео гола Беседина
Динамо продолжало "возить" Ингулец и могло забивать третий гол уже на 17 минуте. "Бело-синие" забавно разыграли угловой, как в матче против Зари. На этот раз адресатом акцентированного навеса стал неудержимый Де Пена. Уругваец мощно пробил, но Кринский совершил блестящий сейв.
На 35 минуте воротам Ингульца угрожал Виталий Миколенко. Беседин получил пас из глубины и решил отдать на набегавшего Миколенко. Виталий выгрыз мяч, ворвался в штрафную и пробил низом в голкипера.
Видео первого гола Цыганкова
На 52 минуте счет мог стать неприличным. После навеса с углового Андриевский замыкал передачу на дальней штанге. Игрок Динамо пробил в нижний угол, но Кринский снова был на высоте.
Видео второго гола Цыганкова
Динамо играло в свое удовольствие и создавало действительно красивые предпосылки для гола. На 80 минуте Родригес решился на дальний удар. Мяч падал под перекладину, однако Кринский отбил его. В атаки не стеснялись ходить и защитники.
Динамо остановилось на 5 голах и ярко оформило чемпионство. Благодаря победе в чемпионате Украины Динамо гарантировало себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2021/2022.