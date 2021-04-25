Динамо – Ингулец 5:0

Голы: Забарный, 4, Беседин, 14, Цыганков, 48, 71, Попов, 82

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Динамо в 22 туре победило Шахтер и увеличило преимущество до 10 очков над "горняками". Поэтому уже в игре с Ингульцем подопечные Мирчи Луческу могли досрочно стать чемпионами Украины. Для этого нужно было выиграть у Ингульца, или сыграть не хуже Шахтера, который параллельно играл против Александрии.

Чемпионская победа Динамо

Киевляне сразу взялись за дело, предложив гостям из села Петрово высокий темп. На 4 минуте игры Карлос Де Пена навесил в штрафную с левого фланга, где первым на мяче был Илья Забарный и переиграл голкипера.

Видео гола Забарного

На 9 минуте Де Пена мог записать второй ассист в свой актив. Его прострел с левого фланга замкнул Артем Беседин. Но нападающий Динамо не попал в ворота.

Еще через 3 минуты Де Пена исполнил очередной гениальный пас. Динамо заработало штрафной, и пока все игроки ждали навеса, Де Пена отдал скрытый вертикальный пас на Виталя Буяльского. Хавбек избежал офсайда и пробил в голкипера.

На 14 минуте Динамо увеличило преимущество. Николай Шапаренко заработал штрафной на правом фланге и забавно разыграл мяч с Де пеной. После этого Николай навесил в штрафную и Беседин в падении пробил головой точно в угол – 2:0!

Видео гола Беседина

Динамо продолжало "возить" Ингулец и могло забивать третий гол уже на 17 минуте. "Бело-синие" забавно разыграли угловой, как в матче против Зари. На этот раз адресатом акцентированного навеса стал неудержимый Де Пена. Уругваец мощно пробил, но Кринский совершил блестящий сейв.

На 35 минуте воротам Ингульца угрожал Виталий Миколенко. Беседин получил пас из глубины и решил отдать на набегавшего Миколенко. Виталий выгрыз мяч, ворвался в штрафную и пробил низом в голкипера.

Сразу после перерыва Динамо отличилось в третий раз. Сергей Сидорчук отправил мяч на левый фланг, откуда Де Пена навесил в штрафную на Цыганкова. Виктор пробил головой, но Кринский отбил мяч. Первым на добивании был Буяльский, и Кринский совершил второй сейв. В третий раз спасти свою команду голкипер Ингульца не смог. Цыганков все-таки затолкал мяч в ворота.

Видео первого гола Цыганкова

На 52 минуте счет мог стать неприличным. После навеса с углового Андриевский замыкал передачу на дальней штанге. Игрок Динамо пробил в нижний угол, но Кринский снова был на высоте.

Динамо не останавливалось и довело преимущество до 4 голов на 71 минуте. Атака киевлян началась с элегантной передачи Шепелева, которой он вывел Родригеса на рандеву с голкипером. Жерсон обыграл Кринского, но упустил момент для удара. Родригес отдал на Беседина, который сразу нашел Цыганкова. Виктор пробил из-за пределов штрафной и мяч после рикошета залетел от перекладины в ворота!

Видео второго гола Цыганкова

Динамо играло в свое удовольствие и создавало действительно красивые предпосылки для гола. На 80 минуте Родригес решился на дальний удар. Мяч падал под перекладину, однако Кринский отбил его. В атаки не стеснялись ходить и защитники.

На 82 минуте Денис Попов разрядил пушку из-за пределов штрафной. Кринский отбил на угловой и только отсрочил гол Попова. Денис пришел в штрафную на угловой и головой замкнул навес – 5:0!

Динамо остановилось на 5 голах и ярко оформило чемпионство. Благодаря победе в чемпионате Украины Динамо гарантировало себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Динамо стало чемпионом Украины / Инфографика Спорт 24